Измамници атакуват корабите в Ормузкия проток: Поток от фактури в криптовалута, обещаващи безопасно преминаване

21 април 2026, 15:44 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Гръцката компания за управление на морския риск MARISKS предупреди, че някои корабни компании, чиито кораби са блокирани на запад от Ормузкия проток, са получили съобщения, обещаващи безопасно преминаване през пролива в замяна на криптовалута.

Измамниците твърдят, че са представители на иранското правителство.

„След като ни предоставите документи иранските служби за сигурност ще оценят правото ви на преминаване и ще можем да определим таксата, която трябва да платите в криптовалута (BTC или USDT). Едва тогава вашият кораб ще може свободно да премине през пролива в предварително договорено време“, се казва в разпратените фалшиви съобщения, цитирани от MARISKS.

Според MARISKS най-малко един от корабите, по които е бил открит огън при опит за излизане от пролива в събота, е станал жертва на измамата.

Старият маршрут от 1968 г.

Междувременно Международната морска организация (IМО) разработва план за евакуация на стотици кораби, блокирани в Персийския залив от началото на войната, обяви генералният секретар на организацията Арсенио Домингес, цитиран от Bloomberg.

Корабите ще преминават по отдавна установен маршрут – Схемата за разделно движение, предложена от Иран и Оман и приета от IМО през 1968 г., каза Домингес. IМО е в контакт с крайбрежните държави, включително Иран и Оман, за да финализира плана.

Но планът може да бъде изпълнен само ако има ясни признаци на деескалация, каза Домингес в кулоарите на Сингапурската морска седмица.

Елена Страхилова Отговорен редактор
