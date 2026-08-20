Израел: Ердоган въвлича Турция в опасна авантюра в Сирия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган "въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац. Израелският министър на отбраната написа в публикация в социалната платформа Екс, че неговата страна няма "да позволи на никого да застраши сигурността ѝ", цитира го Ройтерс.

Във вторник Израел нанесе удари по военновъздушната база на сирийска територия "Абу ад Духур", предупреждавайки, че Сирия е била на ръба на нарушаването на "статуквото, договорено с Израел по въпросите на сигурността", като е допуснала турски военнослужещи да бъдат разположени в тази авиобаза.

Сирийският външен министър Асад аш Шибани каза, че е бил ясен пред Израел, че не съществуват планове за откриването на турска военна база в Сирия и че обектът бива възстановяван за нуждите на сирийските военновъздушни сили. "Не е имало намерение да се създава турска база там, нито да се установява постоянно турско присъствие или да се разполагат турски сили на мястото", каза Аш Шибани в интервю за американската медия "Аксиос" вчера.

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Ударите във вторник увеличиха напрежението между Израел и Турция и засилиха острия им тон. Анкара категорично отхвърли обвиненията на Израел, като ги нарече "неоснователни". Турция отхвърли обвиненията на Израел за военно присъствие в Сирия

Турция, която разполага с втората по численост армия в НАТО и се показа като един от основните поддръжници на сирийския президент Ахмед аш Шараа, обвинява на свой ред Израел, че се опитва да дестабилизира Сирия.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че преди атаката Израел е предупредил Сирия да не допуска турско присъствие в базата "Абу ад Духур". "Посланието ни беше много ясно: "Недейте!" Мисля, че те не разбраха напълно това послание, заяви Нетаняху вчера.