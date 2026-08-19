Турция отхвърли обвиненията на Израел за военно присъствие в Сирия

Турция категорично отхвърли днес обвиненията на Израел, че налага военно присъствие в Сирия, наричайки ги "неоснователни", съобщиха от канцеларията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Как се стигна дотук?

Във вторник Израел нанесе въздушни удари по базата Абу ад Духур близо до Алепо, което предизвика осъждане от Турция и критики от американски пратеник, определил атаката като "ненужна ескалация". В отговор от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху заявиха, че Сирия е на път да наруши "статукво, договорено с Израел по въпросите на сигурността", като позволи на турски военнослужещи да бъдат разположени във военновъздушната база. Израел добавя, че няма да допусне това, тъй като за него това е заплаха.

От канцеларията на Ердоган са заявили, че "обвиненията" от офиса на Нетаняху произтичат от намерението му да провежда "експанзионистична и дестабилизираща политика". Траен мир в региона може да бъде постигнат само ако Израел спазва международното право и се откаже от своите "агресивни и силови политики", се казва в изявлението на турската страна.

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"Неоснователните твърдения, изнесени от кабинета на израелския министър-председател, имат за цел да легитимират незаконните въздушни удари на Израел, насочени срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия", се казва в съобщението на турското президентство в социалната мрежа Екс. "Турция решително ще продължи да сътрудничи със сирийското правителство на легитимна основа за установяването на мир, стабилност и просперитет в Сирия и никога няма да допусне дестабилизацията на страната", се посочва още в изявлението.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и се очертава като един от основните съюзници на сирийския президент Ахмед аш Шараа, обвинява Израел в опити да подкопае новото управление на Сирия, съобщава Ройтерс и припомня, че Анкара многократно е призовавала за международен натиск и мерки спрямо Израел за зачитане на териториалната цялост на Сирия.

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