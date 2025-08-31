Израел: Говорителят на "Хамас" е убит

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Абу Обейда – дългогодишният говорител на военното крило на "Хамас" – е бил убит при израелски удар в град Газа, предадоха ДПА и Асошиейтед прес. "Говорителят на терористичната организация 'Хамас' Абу Обейда беше ликвидиран в Газа", каза Кац ден след като израелската армия съобщи, че е поразила високопоставен член на групировката.

Спорна информация

Малко преди това премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че съдбата на Абу Обейда все още не е ясна и отбеляза, че от страна на "Хамас" няма официална реакция. Организацията не е потвърдила смъртта му, а източници на ДПА твърдят, че става дума за "психологическа война", целяща да деморализира палестинците. Още: Израел си върна телата на двама заложници, Нетаняху реагира за останалите

Абу Обейда е говорител на бригадите "Изедин ал Касам" и от години е символично лице на "Хамас", като винаги се появява с маска на публични изяви и видеопослания.

Жертви сред цивилните

Въпреки уверенията на Израел, че се вземат мерки за ограничаване на риска за цивилни, агенцията за гражданска защита в Газа съобщи за поне седем загинали при удара срещу жилищна сграда в квартал Римал. Болнични служители от "Ал Ауда" съобщават за още 11 жертви, от които седем цивилни, опитвали се да потърсят помощ.

Очевидци твърдят, че израелски войници са открили огън по тълпи в коридора Нецарим – военна зона, която разделя Газа на две. "Опитвахме се да си набавим храна, но бяхме посрещнати с куршумите на окупаторите. Това е смъртоносен капан", разказва Рагеб Абу Лебда от Нусейрат. Още: Самата израелска армия разкрива: огромен процент от жертвите в Газа са цивилни

Ескалация на офанзивата

Израелската армия продължава операции в покрайнините на град Газа и в бежанския лагер Джабалия, като засилва въздушните удари в крайбрежните райони. В петък бе обявен нов етап от офанзивата.

Междувременно израелски военни отново призоваха стотици хиляди палестинци да се изтеглят на юг, но само малка част са последвали инструкциите. Според мнозина няма гаранция, че другаде ще бъде по-безопасно.