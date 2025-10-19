Треньорът, който подаде оставка, но изведе тима срещу ЦСКА, разсмя с ироничен рефрен

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов - Орела, даде своето мнение след загубата на тима си от ЦСКА в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Специалистът, чиято оставка не бе приета от ръководството, подходи иронично с изказване за новия "рефрен" на добричлии: "Играхме добре, но загубихме". Атанасов заговори за липса на умение в завършващата фаза, но и малшанс. Той отбеляза и страхотната атмосфера, която феновете създадоха на стадиона в Добрич.

„Играхме добре, но загубихме“

"Какво да сме доволни? Като нямаме точки, няма от какво да сме доволни. При нас става като рефрен – „играхме добре, но загубихме“. Това не ни успокоява. Ние сами трябва да излезем от това нещо. Тези играчи се влагат. Сега първите 20 минути, когато и получихме гола, не стояхме добре, по-скоро бяхме много респектирани от ЦСКА и бяхме плахи. Само по себе си през седмицата не даваше такива индикации. Получихме гола, след 25-ата минута нататък се окопитихме, със смените, които направихме. Не се сърдя на тези играчи – Матео, Адриан, другите се включиха добре. Второто полувреме, просто не говорим за шанс, тук е умение. Центриране перфектно, където нападателят трябва да има съприкосновение. Не само тази ситуация. Имаше и други, които с повече самочувствие щяха да се случат нещата. Негативният резултат нас не ни радва. Другото, което е, че сега ЦСКА са си техни проблемите, но в крайна сметка ги надиграхме“, каза Атанасов след загубата на Добруджа от ЦСКА.

„Ние виждаме и други отбори от Първа лига, които с едно положение си вкарват. Аз нито съм недоволен от ръководството, нито от играчите. Недоволен съм, че нямаме малко спортен шанс. Не знам как се лекува това нещо. Да, има някъде, където ни трябват умения, но визирайки и другите мачове, имаме достатъчно чисти положения, с които да излезем с положителен резултат“, допълни той.

„През седмицата казах, че само всички заедно плюс феновете, които видяхте днес – обстановката е... Колко стадиона в България имат такава обстановка? Те допълнително дават жар на играчите, което помага. Всички заедно, само така ще излезем и ще свършим работата, за която сме се хванали“, завърши треньорът на Добруджа.

