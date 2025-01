Израел потвърди споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа

Правителството на Израел ратифицира споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна на десетки заложници, държани от Хамас, с палестинци в израелски затвори. Споразумението предвижда и спиране на 15-месечната война в Газа, съобщи „Гардиън“. Съгласно сделката, одобрена след заседание на кабинета, което приключи в ранните часове на 18 януари, 6-седмичното прекратяване на огъня ще влезе в сила на 19 януари, пише БГНЕС.

Още: Военният кабинет на Израел одобри примирието с "Хамас", остава още една стъпка

Още: Израел обяви: 95 палестинци ще бъдат освободени на 19 януари, повечето са жени

Въпреки това остават ключови въпроси, включително имената на 33-те заложници, които ще бъдат освободени по време на първата фаза на 6-седмичното прекратяване на огъня, и кой от тях е все още жив. „Правителството одобри плана за връщане на заложниците“, заявиха от кабинета на министър-председателя Бенямин Нетаняху. Споразумението, което по-рано беше одобрено от кабинета по сигурността, беше постигнато въпреки неочакваното забавяне на 17 януари, което породи опасения, че разногласията в последната минута между Израел и Хамас могат да провалят споразумението.

Крайнодесни членове на коалиционното правителство на Нетаняху заплашиха, че ще гласуват против сделката или ще напуснат правителството, което може да провали продължилата месеци работа за прекратяване на конфликта. Правителството съобщи за одобрението след 1 ч. през нощта (българско време) на 18 януари, след шестчасово заседание на целия кабинет, което продължи доста след началото на еврейския шабат - рядко явление, което отразява важността на момента. На отделна среща в Кайро преговарящите от Египет, Катар, САЩ и Израел се договориха за „всички необходими мерки за изпълнение“ на споразумението за примирие в Газа, съобщиха египетските държавни медии.

Итамар Бен-Гвир, твърдолинейният министър на националната сигурност на Нетаняху, който на 16 януари обяви, че ще напусне правителството, ако то ратифицира споразумението за прекратяване на огъня. Според израелските медии Бен-Гвир и министърът на финансите Безалел Смотрич са гласували против сделката, докато останалите министри са гласували „за“. Израелският върховен съд трябва да разгледа петициите срещу освобождаването на палестинските затворници в рамките на 24 часа след приемането на сделката, но се очаква да не се намеси.

Още: Гутереш: В Южен Ливан бяха открити над 100 склада за оръжие на "Хизбула"

Нетаняху съобщи, че днес ще свика кабинета си по сигурността, а след това и правителството, за да одобри споразумението. Съгласно сделката, която се очаква да влезе в сила в неделя, през следващите шест седмици ще бъдат освободени 33 пленници в замяна на стотици палестинци, вкарани в затвора от Израел. Останалите, включително мъже войници, трябва да бъдат освободени през втория етап, който ще бъде договорен по време на първия. „Хамас“ заяви, че няма да освободи останалите пленници без трайно прекратяване на огъня и пълно израелско изтегляне.

Hamas to release first hostages on January 19, says Reuters citing Netanyahu's office



As part of the first phase of the agreement, 33 Israelis, including women, children, and men over 50, will be released. In return, Tel Aviv will free all Palestinian women and minors under 19… pic.twitter.com/rwUIzFWkKB