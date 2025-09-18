Войната в Украйна:

Израел представи ново лазерно оръжие. Какво се знае за "Железен лъч" (ВИДЕА)

18 септември 2025, 10:14 часа 277 прочитания 0 коментара
Министерството на отбраната на Израел е завършило разработването на високомощно лазерно оръжие, способно да сваля дронове, съобщи Вloomberg. Бойният лазер "Железен лъч" (Iron Beam) е с мощност от 100 киловата (kW). По време на изпитанията той е показал как може ефективно да прехваща дронове, но точните показатели на ефективността на новата система не са огласени. Новият лазер е позициониран като бюджетна алтернатива на традиционните ракетни системи - едно прехващане струва по-малко от 5 долара, докато изстрелването на една стандартна ракета струва десетки хиляди долари.

Ограничения

Освен предимствата новата система има и редица ограничения - не е ефективна в условията на облачно време. Очаква се през следващите месеци „Железен лъч“ да стане част от многослойна система за противоракетна отбрана, допълваща "Железен купол". Пълната ѝ интеграция в националната система за противовъздушна отбрана е планирана за края на 2025 г. Информацията за "Железен лъч" идва, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната трябва да се стреми към независимост в областта на сигурността в резултат на нарастващата си изолация.

Страни с лазерно оръжие 

Наскоро беше разкрито, че Франция разработва лазерно оръжие от следващо поколение. Новата система се нарича "Лазерна отбранителна система от ново поколение" (Syderal). Тя ще бъде предназначена за борба с дронове и противовъздушна отбрана с малък обсег и се очаква да унищожава тактически дронове, ракети, минохвъргачки и управляеми боеприпаси, както денем, така и нощем. 

Великобритания също проведе първите успешни тестове на високоенергийно лазерно оръжие, монтирано на бронирани машини. То може да унищожава дронове с помощта на мощен инфрачервен лазер. 

През април Украйна представи най-новото си лазерно оръжие, "Тризъбец". 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
