Израел разширява операциите в Газа, иска евакуация на голяма болница (ВИДЕО)

Палестинският Червен полумесец съобщава, че израелските въздушни удари продължават в района на ключовото лечебно заведение в град Газа. Смята се, че около 14 000 цивилни са се укрили на територията на болницата, пише BBC.

🛑Now, continues Israeli air strikes in the Tal Al-Hawa area, in #Gaza where Al-Quds Hospital is located. #GazaUnderAttack #Gazabombing #AlQuds_Hospital pic.twitter.com/AdCqRP0oaP

След поредната нощ на тежки бомбардировки - тази сутрин Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са поразили 600 цели на "Хамас" през последните 24 часа, в сравнение с 450 предишния ден.

Според канала на ЦАХАЛ в Telegram ударите са били нанесени от въздуха, от морето, както и при наземни набези в анклава. "Бяха поразени цели, свързани с "Хамас", включително оръжейни складове, десетки позиции за изстрелване на противотанкови ракети, както и скривалища и оперативни бази на бойците", заяви израелската армия.

Според публикация на ЦАХАЛ в Twitter един от ударите е бил насочен към "място за съсредоточаване на бойна стрелба", при което са били убити около 20 бойци от "Хамас" и други радикални ислямистки движения.

"Войниците са забелязали въоръжени терористи и пускови пост за противотанкови ракети близо до университета "Ал-Азхар" и са насочили изтребител на ВВС да ги удари. Силите на Израел ликвидираха множество терористи, барикадирани в цивилни сгради и терористични тунели, които се опитаха да атакуват силите", добавят от ЦАХАЛ.

Според The New York Times Израел е решил да се въздържи от пълномащабно нахлуване в Ивицата Газа след разговори със САЩ. Служители от Вашингтон твърдят, че именно Щатите може да са разубедили премиера Бенямин Нетаняху. Вместо това Израел провежда ограничени сухопътни операции, поне в началната фаза на въвеждане на войски в анклава.

Междувременно имаше и отговор на изстреляните ракети от Сирия към Израел. В неделя самолет на ВВС на израелската армия нанесе удари по военна инфраструктура на сирийска територия. Има и видео от атаката:

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ