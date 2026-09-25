Спортът по телевизията днес - 25 септември

Петъчният ден по традиция е съпроводен с много широка спортна програма, която ще можем да наблюдаваме по телевизията. А днес има и две български участия - Никола Цолов започва същинската част на приключението си в Азербайджан, като ще влезе в първото основно състезание за Гран при на Баку. А националният ни отбор по футбол до 21 години играе квалификация за Евро 2027. В програмата има още футбол с Лигата на нациите, Европейското първенство по бокс в София, тенис, голф, колоездене, Формула 1, Евроволей 2026 и баскетбол.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес
10:00 Тенис: ATP 250, Чънду, Алехандро Табило - Адриан Манарино, Макс спорт 1
10:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу, Фабиан Марожан - Таро Даниел, Макс спорт 2
11:30 Формула 1: Гран при на Азербайджан, трета тренировка, Диема спорт 3
12:00 Тенис: ATP 250, Чънду, Николоз Басилашвили - Ботик ван де Зандсхулп, Макс спорт 1
12:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу, Ринки Хиджиката - Андрей Рубльов. Макс спорт 2
13:15 Формула 2: Гран при на Азербайджан, първо състезание, Диема спорт 3
14:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу, Жайме Фария - Юго Гастон, Макс спорт 2
14:30 Голф: "Франс Оупън", 2 ден, Макс спорт 3
15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, 4 етап, БНТ 3, Евроспорт 1
15:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Каспер Рууд - Франсиско, Евроспорт 2
15:00 Формула 1: Гран при на Азербайджан, квалификация, Диема спорт 3
17:00 Бокс: Европейско първенство в София, финали, БНТ 3
17:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Якуб Меншик - Брандън Накашима, Евроспорт 2
17:00 Тенис: "Чалънджър 75", Пловдив, Адриан Андреев - Исан Алмасан Валиенте, Max One
17:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, младежи до 23 години, Евоспорт 1
18:00 Волейбол: Евроволей 2026, 1/2-финал, Словения - Полша, bTV Action/Макс спорт 2
18:30 Футбол: Квалификация за Евро 2027, младежи до 21 години, България - Португалия, Диема спорт
Футбол: Лига на нациите, Армения - Литва, Диема спорт 2
19:00 Футбол: Лига на нациите, Грузия - Северна Ирландия, Диема спорт 3
20:45 Баскетбол: Евролига, Фенербахче - Виртус, Макс спорт 3
21:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, 2 ден, Евроспорт 2
21:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Рафаел Ходар - Александър Бублик, Евроспорт 1
21:30 Футбол: Ла лига 2, Жирона - Албасете, Макс спорт 4
21:45 Футбол: Лига на нациите, Турция - Франция, Диема спорт 3
21:45 Баскетбол: Евролига, Партизан - Олимпия, Макс спорт 1
21:45 Футбол: Лига на нациите, Унгария - Украйна, Диема спорт
21:45 Футбол: Лига на нациите, Италия - Белгия
21:45 Футбол: Лига на нациите, Швеция - Румъния, Нова спорт
22:00 Волейбол: Евро 2026, 1/2-финал, Финландия - Франция
23:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Карлос Алкарас/Якуб Меншик - Александър Бублик/Тейлър Фриц, Евроспорт 1