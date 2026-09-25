Спортът по телевизията днес - 25 септември

Петъчният ден по традиция е съпроводен с много широка спортна програма, която ще можем да наблюдаваме по телевизията. А днес има и две български участия - Никола Цолов започва същинската част на приключението си в Азербайджан, като ще влезе в първото основно състезание за Гран при на Баку. А националният ни отбор по футбол до 21 години играе квалификация за Евро 2027. В програмата има още футбол с Лигата на нациите, Европейското първенство по бокс в София, тенис, голф, колоездене, Формула 1, Евроволей 2026 и баскетбол.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:00 Тенис: ATP 250, Чънду, Алехандро Табило - Адриан Манарино, Макс спорт 1

10:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу, Фабиан Марожан - Таро Даниел, Макс спорт 2

11:30 Формула 1: Гран при на Азербайджан, трета тренировка, Диема спорт 3

12:00 Тенис: ATP 250, Чънду, Николоз Басилашвили - Ботик ван де Зандсхулп, Макс спорт 1

12:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу, Ринки Хиджиката - Андрей Рубльов. Макс спорт 2

13:15 Формула 2: Гран при на Азербайджан, първо състезание, Диема спорт 3

14:30 Тенис: ATP 250, Ханджоу, Жайме Фария - Юго Гастон, Макс спорт 2

14:30 Голф: "Франс Оупън", 2 ден, Макс спорт 3

15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, 4 етап, БНТ 3, Евроспорт 1

15:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Каспер Рууд - Франсиско, Евроспорт 2

15:00 Формула 1: Гран при на Азербайджан, квалификация, Диема спорт 3

17:00 Бокс: Европейско първенство в София, финали, БНТ 3

17:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Якуб Меншик - Брандън Накашима, Евроспорт 2

17:00 Тенис: "Чалънджър 75", Пловдив, Адриан Андреев - Исан Алмасан Валиенте, Max One

17:00 Колоездене: СП в Монреал, общ старт, младежи до 23 години, Евоспорт 1

18:00 Волейбол: Евроволей 2026, 1/2-финал, Словения - Полша, bTV Action/Макс спорт 2

18:30 Футбол: Квалификация за Евро 2027, младежи до 21 години, България - Португалия, Диема спорт

Футбол: Лига на нациите, Армения - Литва, Диема спорт 2

19:00 Футбол: Лига на нациите, Грузия - Северна Ирландия, Диема спорт 3

20:45 Баскетбол: Евролига, Фенербахче - Виртус, Макс спорт 3

21:00 Голф: Купа на президентите, Чикаго, 2 ден, Евроспорт 2

21:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Рафаел Ходар - Александър Бублик, Евроспорт 1

21:30 Футбол: Ла лига 2, Жирона - Албасете, Макс спорт 4

21:45 Футбол: Лига на нациите, Турция - Франция, Диема спорт 3

21:45 Баскетбол: Евролига, Партизан - Олимпия, Макс спорт 1

21:45 Футбол: Лига на нациите, Унгария - Украйна, Диема спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Италия - Белгия

21:45 Футбол: Лига на нациите, Швеция - Румъния, Нова спорт

22:00 Волейбол: Евро 2026, 1/2-финал, Финландия - Франция

23:00 Тенис: Купа "Лейвър", Лондон, 1 ден, Карлос Алкарас/Якуб Меншик - Александър Бублик/Тейлър Фриц, Евроспорт 1