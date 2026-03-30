Лайфстайл:

Израел увеличава разходите за отбрана

30 март 2026, 6:04 часа 223 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израелският Кнесет (парламентът) одобри бюджета за тази година, в който е предвидено драстично увеличение на средствата за отбрана, предаде Франс прес, като отбеляза, че това става в момент, когато Израел воюва на няколко фронта. "Като част от актуализацията на бюджета и предвид операция "Ревящ лъв" (Roaring Lion)" към бюджета на Министерството на отбраната бяха добавени над 30 милиарда шекела (около 8,3 млрд. евро), с което той надхвърля 142 милиарда шекела" (39,3 млрд. евро), се казва в изявление на парламента. Още: Анализ: Войната с Иран поставя под въпрос запасите от ракети "Томахоук" на САЩ

Депутатите от Кнесета одобриха бюджета - най-големият в историята на Израел - с 62 гласа срещу 55 "против".

Какво предвижда бюджетът?

Снимка: Getty images

Общата рамка предвижда държавни разходи в размер на около 850,59 млрд. шекела (около 235 млрд. евро или 270 млрд. долара), което включва текущ бюджет от около 621,75 млрд. шекела и бюджет за развитие и капиталови разходи в размер на 228,83 млрд. шекела, посочва в. "Джерусалем пост". Предвиденият таван на разходите е 699 млрд. шекела.

Това става на фона на започналата преди месец война срещу Иран, като Израел същевременно воюва и срещу "Хизбула" в Ливан, а разходите за икономиката възлизат на около 1,6 млрд. долара седмично, отбелязва Ройтерс.

Ако бюджетът не беше одобрен, това вероятно щеше да доведе до предсрочни избори в рамките на 90 дни, които, според досегашните социологически проучвания, премиерът Бенямин Нетаняху би изгубил.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Очаква се изборите да са в края на октомври, макар че все още не е определена дата. Нетаняху заяви, че те биха могли да се състоят през септември.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Бюджет Бенямин Нетаняху война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес