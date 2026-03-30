Израел увеличава разходите за отбрана

Израелският Кнесет (парламентът) одобри бюджета за тази година, в който е предвидено драстично увеличение на средствата за отбрана, предаде Франс прес, като отбеляза, че това става в момент, когато Израел воюва на няколко фронта. "Като част от актуализацията на бюджета и предвид операция "Ревящ лъв" (Roaring Lion)" към бюджета на Министерството на отбраната бяха добавени над 30 милиарда шекела (около 8,3 млрд. евро), с което той надхвърля 142 милиарда шекела" (39,3 млрд. евро), се казва в изявление на парламента. Още: Анализ: Войната с Иран поставя под въпрос запасите от ракети "Томахоук" на САЩ

Депутатите от Кнесета одобриха бюджета - най-големият в историята на Израел - с 62 гласа срещу 55 "против".

Какво предвижда бюджетът?

Общата рамка предвижда държавни разходи в размер на около 850,59 млрд. шекела (около 235 млрд. евро или 270 млрд. долара), което включва текущ бюджет от около 621,75 млрд. шекела и бюджет за развитие и капиталови разходи в размер на 228,83 млрд. шекела, посочва в. "Джерусалем пост". Предвиденият таван на разходите е 699 млрд. шекела.

Това става на фона на започналата преди месец война срещу Иран, като Израел същевременно воюва и срещу "Хизбула" в Ливан, а разходите за икономиката възлизат на около 1,6 млрд. долара седмично, отбелязва Ройтерс.

Ако бюджетът не беше одобрен, това вероятно щеше да доведе до предсрочни избори в рамките на 90 дни, които, според досегашните социологически проучвания, премиерът Бенямин Нетаняху би изгубил.

Очаква се изборите да са в края на октомври, макар че все още не е определена дата. Нетаняху заяви, че те биха могли да се състоят през септември.

