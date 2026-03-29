Любопитно:

Иран: САЩ планират сухопътна офанзива

29 март 2026, 14:34 часа 312 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че САЩ планират сухопътна офанзива въпреки публично афишираните дипломатически усилия за прекратяване на войната, предадоха Франс прес и БТА. "Врагът публично отправя съобщения за преговори и диалог, докато тайно планира сухопътна атака", пише в изявление на високопоставения ирански политик. Той призовава иранците да се обединят и подчертава, че Ислямската република е въвлечена в "голяма световна война", която се намира "в най-критичния си етап".

"Чакаме ги на терен"

"Нашите хора чакат пристигането на американски войници на терен, така че да можем да ги нападнем и веднъж завинаги да накажем техните регионални съюзници", добавя Калибаф.

"Уверени сме, че можем да накажем САЩ, да ги накараме да съжаляват, че са атакували Иран, и твърдо да отстояваме нашите легитимни права", пише още председателят на иранския парламент.

В. "Вашингтон пост" вчера разпространи информацията, че Пентагонът се готви за наземни операции в Иран. Представители на американската армия прогнозират, че офанзивата ще продължи няколко седмици. По думите им не се планира пълномащабна инвазия в Ислямската република, а само рейдове на иранска територия, извършвани от специални и други части.

Преди часове Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че в петък в Близкия изток са пристигнали около 3500 войници. Подкрепленията са били предвождани от амфибийния десантен кораб "Триполи".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Иран САЩ парламент американски военни война Иран
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес