Иран: САЩ планират сухопътна офанзива

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че САЩ планират сухопътна офанзива въпреки публично афишираните дипломатически усилия за прекратяване на войната, предадоха Франс прес и БТА. "Врагът публично отправя съобщения за преговори и диалог, докато тайно планира сухопътна атака", пише в изявление на високопоставения ирански политик. Той призовава иранците да се обединят и подчертава, че Ислямската република е въвлечена в "голяма световна война", която се намира "в най-критичния си етап".

"Чакаме ги на терен"

"Нашите хора чакат пристигането на американски войници на терен, така че да можем да ги нападнем и веднъж завинаги да накажем техните регионални съюзници", добавя Калибаф.

"Уверени сме, че можем да накажем САЩ, да ги накараме да съжаляват, че са атакували Иран, и твърдо да отстояваме нашите легитимни права", пише още председателят на иранския парламент.

В. "Вашингтон пост" вчера разпространи информацията, че Пентагонът се готви за наземни операции в Иран. Представители на американската армия прогнозират, че офанзивата ще продължи няколко седмици. По думите им не се планира пълномащабна инвазия в Ислямската република, а само рейдове на иранска територия, извършвани от специални и други части.

Преди часове Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че в петък в Близкия изток са пристигнали около 3500 войници. Подкрепленията са били предвождани от амфибийния десантен кораб "Триполи".

