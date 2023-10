Израелските танкове са в покрайнините на Газа (ВИДЕО)

"През последните 24 часа сме поразили повече от 600 цели", заяви военен говорител на Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ, което е значително повече от броя на ударите през предходния ден - 450.

Танкове са навлезли в квартал Зайтун в южните покрайнини на град Газа, прекъсвайки ключов път от северната към южната част на Ивицата.

Израел неколкократно предупреди 1,1 млн. души, живеещи в северната част на Газа, да се насочат на юг, за да избегнат военните му удари, тъй като продължава да изпълнява мисията си за унищожаване на управляващата на територията ислямистка групировка "Хамас". Въпреки че огромен брой хора напуснаха през последните седмици, смята се, че десетки хиляди други все още се намират в зоната.

От 27 октомври израелските сили засилиха наземната си офанзива като част от военния отговор на атаките на "Хамас" от 7 октомври, при които според официални данни са загинали 1400 души, предимно цивилни, а други 239 души са взети за заложници.

