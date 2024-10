Израелски удар отряза главния път към Сирия, откъдето бягат хиляди ливанци (ВИДЕО)

Ливан съобщи, че израелски удар е отрязал главния международен път към Сирия. Ударът е бил близо до ливанския граничен пункт Масна със Сирия и е създал кратер с ширина 4 метра.

Министърът на транспорта на Ливан Али Хамие заяви пред Reuters, че ударът е отрязал пътя, използван от ливанците, бягащи към Сирия.

Израел твърди, че "Хизбула" е транспортирала оръжия през този основен сухопътен граничен пункт. Израелските отбранителни сили няма да позволят контрабандата на тези оръжия през пункта, каза говорител на израелските сили в X.

Lebanon: Traffic halted in both directions between Syria and Lebanon after Israeli missile attack on Masnaa-Jdeidet Yabous



Israel is trying to suffocate Lebanon by cutting all entrances.



This is the main border crossing between Syria and Lebanon and it was highly crowded with… pic.twitter.com/a3qJxVu9fU