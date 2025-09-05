Войната в Украйна:

Яхта за 940 000 долара потъна минути след като тръгна да плава (ВИДЕО)

05 септември 2025, 08:06 часа 755 прочитания 0 коментара
Яхта за 940 000 долара потъна минути след като тръгна да плава (ВИДЕО)

Чисто нова яхта потъна само минути след като излезе на вода и тръгна да излиза в открити води близо до Мармара Ерегли. Видеокадри от уникалния случай обикалят социалните мрежи. те показват как луксозният кораб Dolce Vento бързо се накланя и преобръща, като дъното на плавателния съд се превръща в палуба. Яхтата, на стойност около 940 000 долара, е построена в Истанбул.

Пътниците успяват да скочат зад борда, а един член на екипажа остава на палубата почти до самия край. Няма жертви - капитанът, двама моряци и собственикът на яхтата са доплували безопасно до брега, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.

Инцидентът е станал само на 200 метра от брега близо до Ерегли. Вече тече разследване какво точно е предизвикало катастрофата, съобщава The New York Post.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Ивайло Ачев
