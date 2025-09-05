Яхта за 940 000 долара потъна минути след като тръгна да плава (ВИДЕО)

Чисто нова яхта потъна само минути след като излезе на вода и тръгна да излиза в открити води близо до Мармара Ерегли. Видеокадри от уникалния случай обикалят социалните мрежи. те показват как луксозният кораб Dolce Vento бързо се накланя и преобръща, като дъното на плавателния съд се превръща в палуба. Яхтата, на стойност около 940 000 долара, е построена в Истанбул.
Пътниците успяват да скочат зад борда, а един член на екипажа остава на палубата почти до самия край. Няма жертви - капитанът, двама моряци и собственикът на яхтата са доплували безопасно до брега, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.
In Turkey, a brand-new yacht sank just minutes after leaving port— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2025
Video shows the luxury vessel Dolce Vento quickly tilting and slipping underwater. The yacht, worth about £700,000, was built in Istanbul.
Passengers managed to jump overboard, and one crew member stood on deck… pic.twitter.com/OSraUUOrVB
Инцидентът е станал само на 200 метра от брега близо до Ерегли. Вече тече разследване какво точно е предизвикало катастрофата, съобщава The New York Post.
Още: Луксозна яхта с над 30 инфлуенсъри потъна в открити води (ВИДЕО)
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив