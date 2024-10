Йордания и САЩ са сваляли ирански ракети при атаката срещу Израел (ВИДЕО)

Дирекцията за обществена сигурност на Йордания съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала ракети и дронове, изстреляни от Иран по Израел.

„Кралските йордански военновъздушни сили и системите за противовъздушна отбрана отговориха на редица ракети и дронове, които навлязоха във въздушното пространство на Йордания“, се казва в изявление. Израел каза, че около 180 балистични ракети са били изстреляни от Иран по време на нападението по-рано тази вечер.

MISSILES SEEN OVER JORDAN



Video from a friend in Amman pic.twitter.com/ISze7lKPbJ