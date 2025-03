Камъни по "Хамас" и викове "Вън!": Палестинците излязоха на най-големите протести в Газа (ВИДЕО)

Палестинците излязоха масово по улиците в северната част на Ивицата Газа, за да протестират срещу "Хамас" във вторник, 25 март. Това беше най-голямата демонстрация срещу групировката, обявена за терористична от САЩ и ЕС, след атаката ѝ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., довела до войната в анклава. Хиляди хора в Бейт Лахия скандираха „За Бога, "Хамас" вън“, „"Хамас" - терористи“ и „Искаме край на войната“, предаде кореспондент на CNN от мястото на събитието.

Large protests against Hamas's fascism in Gaza today, with thousands demanding dignity, an end to the war & destruction, and calling on the terror group to "get out." Listen to Palestinians in Gaza; cover these demonstrations; be their voice; amplify their cries. Down with Hamas! pic.twitter.com/c9iHyqvAO5 — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) March 25, 2025

В социалните мрежи се призовава за 9 демонстрации срещу "Хамас" в цялата Ивица Газа в сряда (днес, 26 март). Организаторите на протестите обявиха: „Нека чуят гласа ви, нека знаят, че Газа не мълчи и че има народ, който няма да се съгласи да бъде изтребен“.

Протестите се провеждат, след като в неделя броят на жертвите в Газа надхвърли 50 000 - по данни на министерството на здравеопазването в анклава, контролирано от "Хамас". Сред загиналите от началото на войната на Израел в Газа има много жени и деца - на фона на реториката на Израел, че мишена са терористите от "Хамас".

Територията, в която живеят 2,1 млн. палестинци, попадна под контрола на войнстващата групировка през 2007 г. след избори през 2006 г. и кратка гражданска война с "Фатах" - конкурентната палестинска фракция, която е гръбнакът на Палестинската автономия.

Here’s another video from today’s anti-Hamas, anti-war protest in Gaza. People flooded the streets — the number of protesters was in the thousands. The message is loud and clear: they’ve had enough, down with Hamas. pic.twitter.com/weRwYiXEws — Ihab Hassan (@IhabHassane) March 26, 2025

Кризата в Газа

Северната част на Газа е силно засегната от военната офанзива, която Израел започна в отговор на атаката от 7 октомври. Седемнадесетте месеца на война превърнаха голяма част от анклава в развалини, което направи невъзможно за агенциите за помощ да достигнат до разрушения север.

Кризата в Газа, която разчита почти изцяло на хуманитарна помощ, се задълбочи, когато Израел заяви, че спира всякаква помощ в началото на март, след като преговорите за удължаване на примирието и за освобождаване на всички заложници се провалиха.

Израел често обвинява "Хамас", че краде хуманитарна помощ, доставяна в анклава, за да „възстанови военната си машина“, което групировката отрича.

Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA) съобщи в неделя, цитирана от CNN, че от три седмици в Ивицата Газа не са влизали храна, вода, лекарства или гориво, което означава по-дълга обсада от тази, която беше в сила през първата фаза на войната. Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) възобновиха сраженията в Газа: Според Израел: Началникът на военното разузнаване на „Хамас“ е ликвидиран.

BREAKING: Palestinians in Northern Gaza are staging a protest against Hamas and to end the war.



These are the videos that the media refuses to show you. pic.twitter.com/MACcjotOfk — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 25, 2025

Руслан Трад с прогноза за протестите

"Важни процеси се наблюдават в Газа. Многократно ставаше дума през последните месеци, че преди атаката на "Хамас" срещу Израел на 7-ми октомври 2023 по-малко от 30% от населението на Ивицата Газа одобряваше организацията и не се очакваше това да се промени след нападението. Недоволството от разрушенията заради военните действия, гладът и липсата на надежда, че войната ще спре скоро, породиха вълна от гняв, която вече избива по улиците в различни части на Ивицата Газа. На 25-и имаше протести в северните райони, през нощта срещу 26-и демонстрации се появиха и в южните части, а тепърва са насрочени акции за следващите дни - включително солидарни протести в другите палестински територии в окупирания Западен бряг", коментира във Facebook военният анализатор Руслан Трад, който е специалист по Близкия изток.

"За да стане ясно колко е отчайваща ситуацията на място, трябва да се знае, че протестите се случват на фона на интензивни удари на израелската армия - така например в северните райони на Газа тази нощ имаше демонстрация, докато в същото време пристигаха данни за дейност на израелската авиация", посочва Трад. "Показателни са кадрите, споделени от местен журналист. По време на протест в северната част на Газа на 25-и пристигнаха съобщения, че милициите на "Хамас" са в района на демонстрацията и нападат протестиращите. В отговор хората започват да хвърлят камъни по бойците".

I’m here to remind everyone that Gazans didn’t protest against Hamas on October 7th because they were busy spitting on our dead bodies, hitting them with sticks, and parading them on the streets while chanting “Allahu Akbar.”



I’ll never forget. I’ll never forgive. pic.twitter.com/4wI6Q4QEF1 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 25, 2025

"Недоволството, породено от войната и политическите калкулации, избива все по-често както в палестинското, така и в израелското общество", пише той за протестите в Израел след решението на премиера Бенямин Нетаняху за отстраняване на ръководителя на службата за вътрешна сигурност Шин Бет - Ронен Бар. Тези действия на министър-председателя бяха спрени от Върховния съд.

"Всички тези обществени процеси ще се засилват и имайки предвид политическата ситуация, вероятно ще има репресии и от двете страни на разделителната ограда", прогнозира Руслан Трад.