Спорт:

Кога ще има мир между Иран и САЩ: Турският външен министър даде прогноза (ВИДЕО)

13 април 2026, 19:09 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на външните работи
Може би не е технически реалистично да очакваме предвид всеобхватните основни теми, които се дискутират, да бъде подписано всеобхватно мирно споразумение в рамките на 15 дни. Ако преговарящите постигнат добър напредък, на дневен ред може да влезе допълнителен период на прекратяване на огъня - може би 45 дни или дори 60 дни - така че преговорите да могат да продължат и проблемите да бъдат решени през това време. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, визирайки мирните преговори между САЩ и Иран - първият им кръг вече се проведе на Велика събота (11 април) и в началото на Великден (12 април).

Вярвам, че по-специално иранците ще оценят предложението, направено от американците, и ще дадат отговор, добави Фидан.

Факторът Израел

"Доколкото виждам, в момента и от двете страни има искрена нужда от прекратяване на огъня. Разбира се, винаги съществува факторът Израел - разрушителната роля на Израел винаги трябва да се взема предвид", продължи Фидан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той подчерта, че Израел винаги е искал и се е стремял да разшири територията си. След октомври 2023 година (когато "Хамас" атакува и изби 1200 души, като рани 5400), Израел видя, че се е отворила възможност за териториална експанзия, каза Фидан и уточни: "По същество Израел не се стреми към сигурност, а по-скоро към повече територии. Той представя този експанзионизъм, прикривайки го като нужда за сигурност. С нарастването на това, международната осведоменост нараства и политическата реторика около въпроса започва да се променя и да води до различни ефекти".

"След Иран, Израел не може да живее без враг - това поведение го виждаме и при някои фигури в израелската опозиция", убеден е Фидан:

Иран става по-голяма конвенционална заплаха за Израел

С проточването на войната с Иран, процентът на прехващане на ирански ракети от Израел рязко спадна. В началото само около 5% от иранските ракети преминаваха през израелската ПВО, но през последната седмица преди обявяването на примирие това се увеличи до 27%.

Повечето от ракетите, които удариха (около 4 от 5), носеха касетъчни боеприпаси, а Израел не демонстрира да има ефективна, специализирана защита срещу тях, съобщава израелското издание "Хаарец".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес