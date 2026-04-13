Кога ще има мир между Иран и САЩ: Турският външен министър даде прогноза (ВИДЕО)

Може би не е технически реалистично да очакваме предвид всеобхватните основни теми, които се дискутират, да бъде подписано всеобхватно мирно споразумение в рамките на 15 дни. Ако преговарящите постигнат добър напредък, на дневен ред може да влезе допълнителен период на прекратяване на огъня - може би 45 дни или дори 60 дни - така че преговорите да могат да продължат и проблемите да бъдат решени през това време. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, визирайки мирните преговори между САЩ и Иран - първият им кръг вече се проведе на Велика събота (11 април) и в началото на Великден (12 април).

Вярвам, че по-специално иранците ще оценят предложението, направено от американците, и ще дадат отговор, добави Фидан.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



When you look at the main topics currently under negotiation, it may not be technically realistic to expect them to be finalized and signed into a comprehensive agreement within 15 days.



If the parties make good progress, an additional

Още: Няма мир между САЩ и Иран: Резултатът от 21 часа преговори (ВИДЕО)

Факторът Израел

"Доколкото виждам, в момента и от двете страни има искрена нужда от прекратяване на огъня. Разбира се, винаги съществува факторът Израел - разрушителната роля на Израел винаги трябва да се взема предвид", продължи Фидан.

As far as I can see, there is currently a sincere need on both sides for a ceasefire.



Of course, there is always the Israel factor — Israel’s disruptive role here must always be taken into account.



At the moment, both the Americans and… pic.twitter.com/FzI4ZdbyRa — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Той подчерта, че Израел винаги е искал и се е стремял да разшири територията си. След октомври 2023 година (когато "Хамас" атакува и изби 1200 души, като рани 5400), Израел видя, че се е отворила възможност за териториална експанзия, каза Фидан и уточни: "По същество Израел не се стреми към сигурност, а по-скоро към повече територии. Той представя този експанзионизъм, прикривайки го като нужда за сигурност. С нарастването на това, международната осведоменост нараства и политическата реторика около въпроса започва да се променя и да води до различни ефекти".

The effort to expand territory has always been one of Israel’s objectives.



It was waiting for an opportunity to implement this, and after October 2023 it saw that such an opportunity had opened up.



Essentially, Israel is not pursuing… pic.twitter.com/iw7bqJNXhi — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

"След Иран, Израел не може да живее без враг - това поведение го виждаме и при някои фигури в израелската опозиция", убеден е Фидан:

After Iran, Israel cannot live without an enemy. We see that they are in search of developing a new rhetoric and declaring Turkey as the new enemy.



We observe this not only in Netanyahu, but also among some figures in the Israeli… pic.twitter.com/ywo6MOOqid — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Още: На старта на преговорите за мир с Иран: Тръмп обяви какво ще е добро споразумение и увърта за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Иран става по-голяма конвенционална заплаха за Израел

С проточването на войната с Иран, процентът на прехващане на ирански ракети от Израел рязко спадна. В началото само около 5% от иранските ракети преминаваха през израелската ПВО, но през последната седмица преди обявяването на примирие това се увеличи до 27%.

Повечето от ракетите, които удариха (около 4 от 5), носеха касетъчни боеприпаси, а Израел не демонстрира да има ефективна, специализирана защита срещу тях, съобщава израелското издание "Хаарец".