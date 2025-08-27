Войната в Украйна:

Ердоган съперничи на израелския "Железен купол" със "Стоманен"

27 август 2025, 20:39 часа 449 прочитания 0 коментара
Ердоган съперничи на израелския "Железен купол" със "Стоманен"

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган в сряда официално откри интегрираната система за противовъздушна отбрана на Турция, известна като „Стоманен купол“, която той определи като повратен момент за страната и нейната отбранителна промишленост, пише американската ABC News. Припомняме, че Израел вече разполага със системата "Железен купол", като Гърция, съседка на Турция, също да й бъде изработена подобна система за ПВО.

Подробности за "Стоманения купол" на Турция

„Тези системи са демонстрация на сила за Турция“, каза Ердоган на събитие в съоръженията на отбранителния контрагент Aselsan в Анкара. „В противовъздушната отбрана ние въвеждаме нова ера за нашата любима Турция".

През август миналата година правителството на Ердоган обяви началото на разработването на системата „Стоманен купол“, която интегрира морски и наземни платформи и сензори за противовъздушна отбрана в мрежа за защита на турското небе. ОЩЕ: Турция започва строителството на нов 285-метров самолетоносач

Ердоган заяви, че последният етап от проекта се състои от 47 превозни средства на стойност 460 милиона долара, които ще „вдъхнат доверие у нашите приятели и страх у враговете ни“. Правителството не е казало точно кога системата ще бъде напълно оперативна.

„Никоя държава, която не може да разработи собствен радар и система за противовъздушна отбрана, не може да гледа към бъдещето си с увереност пред лицето на настоящите предизвикателства пред сигурността, особено в нашия регион“, каза Ердоган. ОЩЕ: "Железен купол": Дуелите на израелската ПВО с иранските ракети и защо куполът сега няма отношение (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Турция преди това се е опитвала да засили противовъздушната си отбрана, като е придобила ракетни системи С-400 от Русия през 2019 г. Този ход обаче доведе до стартиране на водената от САЩ програма за стелт изтребители F-35, което е пречка за отбранителните цели на Анкара.

Близките конфликти в Сирия и Украйна , както и неотдавнашните атаки на Израел срещу Иран , засилиха необходимостта от разработване на по-добра противовъздушна отбрана.

Снимка: Getty Images

Турция в следващите 50 години

Президентът също така откри нови производствени мощности в Aselsan, които трябва да бъдат открити през 2026 г. „През следващите 50 години Турция ще бъде страна, която не само ще задоволява собствените си нужди, но и ще е водеща в света със своите технологии“, каза Ердоган.

Турция инвестира сериозно в отбранителната си промишленост, стремейки се да стане самодостатъчна в оръжейния сектор, откакто беше подложена на оръжейно ембарго от Съединените щати в отговор на инвазията в Кипър през 1974 г. ОЩЕ: Чужди войници в Украйна: Турция и Китай гледат напред. "Азов" вгорчи живота на руснаците в Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Израел Турция Реджеп Тайип Ердоган Железен купол Стоманен купол
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес