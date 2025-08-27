Ердоган съперничи на израелския "Железен купол" със "Стоманен"

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган в сряда официално откри интегрираната система за противовъздушна отбрана на Турция, известна като „Стоманен купол“, която той определи като повратен момент за страната и нейната отбранителна промишленост, пише американската ABC News. Припомняме, че Израел вече разполага със системата "Железен купол", като Гърция, съседка на Турция, също да й бъде изработена подобна система за ПВО.

Подробности за "Стоманения купол" на Турция

„Тези системи са демонстрация на сила за Турция“, каза Ердоган на събитие в съоръженията на отбранителния контрагент Aselsan в Анкара. „В противовъздушната отбрана ние въвеждаме нова ера за нашата любима Турция".

През август миналата година правителството на Ердоган обяви началото на разработването на системата „Стоманен купол“, която интегрира морски и наземни платформи и сензори за противовъздушна отбрана в мрежа за защита на турското небе. ОЩЕ: Турция започва строителството на нов 285-метров самолетоносач

Ердоган заяви, че последният етап от проекта се състои от 47 превозни средства на стойност 460 милиона долара, които ще „вдъхнат доверие у нашите приятели и страх у враговете ни“. Правителството не е казало точно кога системата ще бъде напълно оперативна.

„Никоя държава, която не може да разработи собствен радар и система за противовъздушна отбрана, не може да гледа към бъдещето си с увереност пред лицето на настоящите предизвикателства пред сигурността, особено в нашия регион“, каза Ердоган. ОЩЕ: "Железен купол": Дуелите на израелската ПВО с иранските ракети и защо куполът сега няма отношение (ВИДЕО)

Турция преди това се е опитвала да засили противовъздушната си отбрана, като е придобила ракетни системи С-400 от Русия през 2019 г. Този ход обаче доведе до стартиране на водената от САЩ програма за стелт изтребители F-35, което е пречка за отбранителните цели на Анкара.

Близките конфликти в Сирия и Украйна , както и неотдавнашните атаки на Израел срещу Иран , засилиха необходимостта от разработване на по-добра противовъздушна отбрана.

Снимка: Getty Images

Турция в следващите 50 години

Президентът също така откри нови производствени мощности в Aselsan, които трябва да бъдат открити през 2026 г. „През следващите 50 години Турция ще бъде страна, която не само ще задоволява собствените си нужди, но и ще е водеща в света със своите технологии“, каза Ердоган.

Турция инвестира сериозно в отбранителната си промишленост, стремейки се да стане самодостатъчна в оръжейния сектор, откакто беше подложена на оръжейно ембарго от Съединените щати в отговор на инвазията в Кипър през 1974 г. ОЩЕ: Чужди войници в Украйна: Турция и Китай гледат напред. "Азов" вгорчи живота на руснаците в Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)