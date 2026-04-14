Кораби от Иран се подиграват на Тръмп: Блокадата на Ормузкия проток се оказва "хартиен тигър"

Поне четири кораба, свързани с Иран, включително два, които са посетили ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток въпреки началото на военноморската блокада, наложена от САЩ с решение на президента Доналд Тръмп. Това сочат данни за проследяване на кораби от различни платформи, анализирани и потвърдени от BBC Verify. Според MarineTraffic товарният кораб „Кристиана“ е пресякъл пролива в понеделник след началото на блокадата. Той е акостирал в иранското пристанище Бандар Имам Хомейни.

Санкционирани от САЩ кораби минават през Ормузкия проток

Данните показват, че корабът „Rich Starry“, санкциониран от САЩ за търговия, свързана с Иран, е отплавал на изток от Шарджа в Обединените арабски емирства през пролива. Това е станало през нощта срещу 14 април. По-рано ви съобщихме, че това е танкер с китайски собственик - Shanghai Xuanrun Shipping. „Rich Starry“ е кораб със среден обхват, който превозва около 250 000 барела метанол на борда си, гласят данни, цитирани от Reuters. Той е качил товара в последния си пристанищен пункт – Хамрия в ОАЕ. Танкерът има китайски екипаж на борда.

Друг танкер - „Murlikishan“, който също е под санкции от САЩ за търговия, свързана с Иран, е отплавал от Ланшан в Китай и се е насочил на запад през Ормузкия проток през нощта. Според MarineTraffic последното му отчетено местоположение е било източно от иранския остров Кешм. Очаква се празният кораб да натовари мазут в Ирак на 16 април, посочва Kpler. Плавателният съд, по-рано известен като „MKA“, вече е превозвал руски и ирански петрол.

А танкерът „Елпис“ е преминал през пролива на изток през нощта, идвайки от иранското пристанище Бушер, показва проследяването на плавателните съдове. Той също е под санкции от САЩ. Неговата дестинация е неизвестна.

NEW: Two ships from Iran are crossing the Strait of Hormuz despite the US blockade.



Възможно е тези кораби да са излъчвали фалшиви доклади за местоположението си, известни като „спуфинг“, за да прикрият местонахождението си, отчита BBC.

Блокадата на Тръмп

Американските военни заявиха, че от понеделник ще блокират „целия морски трафик, влизащ и излизащ от иранските пристанища“. Те заявиха, че „няма да възпрепятстват свободата на корабоплаването за кораби, преминаващи през пролива Оормуз към и от неирански пристанища“.

Повече от 15 военни кораба на САЩ са на място, за да подкрепят операцията, каза високопоставен служител пред WSJ. Съвет към моряците от U.K. Maritime Trade Operations, който е свързан с Британския кралски флот, заяви, че ограниченията за морския достъп се прилагат за иранските пристанища и крайбрежните зони по протежение на Персийския залив, Оманския залив и части от Арабско море.

Доналд Тръмп заплаши с удари срещу ирански кораби, като написа в публикация в социалните мрежи, че САЩ ще се целят по тях, „използвайки същата система за убиване", която използваха срещу "наркодилърите на кораби в морето". Той имаше предвид операцията в Карибско море.