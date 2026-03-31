Масирани въздушни атаки срещу иранска ракетна база (ВИДЕО)

31 март 2026, 7:05 часа
Снимка: Getty images
Масирани въздушни удари по иранска ракетна база в град Исфахан. Това е поредна атака срещу военната база в града. В Исфахан има голяма военновъздушна база на иранската армия, както и обекти, свързани с ядрената програма на ислямската република.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че са постигнали повече от половината от военните си цели срещу Иран, без обаче да дава по-конкретен график за завършване на войната. 

"Ясно е, че сме изминали половината път. Не искам обаче да определям график“, отговори израелският премиер на 31-вия ден от войната срещу Иран.

"Мисля, че този режим ще се срине отвътре. Засега, в този момент, това, което правим, е просто да подкопаваме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също и да ги отслабваме отвътре", добави Нетаняху.

Виолета Иванова Отговорен редактор
