Масирани въздушни атаки срещу иранска ракетна база (ВИДЕО)

Масирани въздушни удари по иранска ракетна база в град Исфахан. Това е поредна атака срещу военната база в града. В Исфахан има голяма военновъздушна база на иранската армия, както и обекти, свързани с ядрената програма на ислямската република.

ОЩЕ: Израел удари централен обект за ракети и морски мини в Иран, дронове атакуваха пристанище в Кувейт (ВИДЕО)

Reports of massive airstrikes on an Iranian missile base in the city of Isfahan tonight. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 30, 2026

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че са постигнали повече от половината от военните си цели срещу Иран, без обаче да дава по-конкретен график за завършване на войната.

"Ясно е, че сме изминали половината път. Не искам обаче да определям график“, отговори израелският премиер на 31-вия ден от войната срещу Иран.

"Мисля, че този режим ще се срине отвътре. Засега, в този момент, това, което правим, е просто да подкопаваме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също и да ги отслабваме отвътре", добави Нетаняху.