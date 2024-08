Масови протести в Индонезия заради Изборния кодекс: 1000 души атакуваха парламента (ВИДЕО)

В Индонезия започнаха масови протести срещу промени в закона за регионалните избори, предаде NEXTA.

Демонстрантите се опитаха да нахлуят в парламента. Силите за сигурност използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат протестиращите.

Парламентът, в нарушение на решение на Конституционния съд, определи минимален възрастов праг от 30 години към момента на встъпване в длъжност, вместо да гласува, за кандидати в регионалните избори, което ще позволи на сина на индонезийския президент Джоко Видодо да се кандидатира.

Парламентът отказа да преразгледа закона на фона на протестите, но сблъсъците в столицата продължават между протестиращи и силите за сигурност.

Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на протести в много индонезийски градове срещу законовите поправки, за които се смята, че засилват политическото влияние на оттеглящия се от поста президент Джоко Видодо.

Пленарната сесия за приемане на промените беше отложена поради липса на кворум, заяви пред репортери депутатът Хабибурохман пред сградата на парламента.

Не е ясно дали парламентът ще се събере отново, за да приеме законовите поправки преди във вторник да започне регистрацията на кандидатите за регионалните избори. Промените биха обезсилили решение, взето от Конституционния съд по-рано тази седмица.

Поправките биха попречили на критик на правителството да се кандидатира за влиятелния пост на губернатор на Джакарта и биха проправили пътя на най-малкия син на Видодо да се кандидатира на изборите в Ява през ноември тази година.

Индонезия, третата по брой на населението демокрация в света, преживява тази седмица драматични политически събития към края на втория, последен мандат на сегашния президент, посочва Ройтерс.

Видодо омаловажи опасенията, като заяви вчера, че решението на Конституционния съд и обсъжданията в парламента са част от стандартния механизъм на контрол върху властта.

Министърът на вътрешните работи от своя страна каза, че промените имат за цел да гарантират правната сигурност.

Повече от 1000 демонстранти се събраха днес пред сградата на парламента в Джакарта и в много градове в Ява, като някои от тях държаха плакати, обвиняващи Видодо, че е унищожил демокрацията. Властите използваха сълзотворен газ срещу демонстрантите в Семаранг, се вижда на кадри, излъчени от телевизия "Компас".

Правни експерти и политически анализатори описват борбата за власт в Индонезия като граничеща с конституционна криза.

Анализаторът по изборните въпроси Тити Ангрейни характеризира маневрите като несъобразяване с конституцията.

Уличните протести последваха вълна от критики в интернет, като в социалните мрежи се появиха сини плакати с надпис "Извънредно предупреждение“.

Рупията и основният борсов индекс в Джакарта се сринаха към обяд днес, засегнати от опасенията за протести, както и от и увеличаващия се дефицит по текущата сметка.

