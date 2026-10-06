Ударени кораби край България:

Мечки тероризират Япония, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 14:37 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Мечки тероризират Япония, броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Мечки тероризират Япония. В периода от април до септември шестима души в Япония са загинал при нападения от мечки, а други тридесет са били ранени. Страната навлиза в своя „опасен сезон“ – периода през октомври, когато активността на мечките се засилва. Повече от половината смъртни случаи вследствие на нападения от мечки през миналата година – когато броят им достигна рекордно високо ниво, са настъпили именно през този период.

През 2025 г. мечките в страната наранили близо 238 души и са убили 13. Това са най-високите стойности, откакто се водят официални статистики.

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Япония Мечки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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