Мелони осъди ареста от Израел на италианци от флотилията за Газа

Премиерът на Италия Джорджа Мелони осъди задържането от страна на израелски военни на активисти от хуманитарната флотилия за Газа. Активистите са задържани на 150 морски мили от Крит и на 600 морски мили от бреговете на Газа и са били отведени към Израел, обявиха от юридическия екип на италианския компонент на флотилията.

"Италианското правителство осъжда спирането на корабите на флотилията за Газа „Глоубъл сумуд“, което стана миналата нощ край бреговете на Гърция, и призовава израелското правителство незабавно да освободи всички незаконно задържани италианци и да гарантира физическата безопасност на онези, които са на борда на корабите“, заявиха от канцеларията на Мелони.

"Правителството повтаря ангажимента си да продължи да предоставя хуманитарна помощ за Газа в рамките на нашето сътрудничество и в съответствие с международните закони“, се казва в изявлението.

Стана ясно, че на борда на плавателните съдове от флотилията има 57 италианци. От тях задържаните от израелските сили са общо 24, предаде АНСА.

Израелските сили са прехванали 22 от корабчетата във флотилията като активистите са отведени към Израел.

Сред задържаните има и 11 французи от общо 211-те арестувани, пътували на борда на плавателните съдове, предаде Франс прес, като се позова на френските организатори на флотилията.

"Нямаме информация за другите националности. Имаше 48 делегации на борда на флотилията", заяви Елен Корон, представителка на френския компонент на флотилията.

