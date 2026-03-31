Лайфстайл:

Мир, но на каква цена? Пезешкиан назова условията на Иран за край на войната

31 март 2026, 21:22 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Мир, но на каква цена? Пезешкиан назова условията на Иран за край на войната

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му има „необходимата воля“ да сложи край на продължаващия конфликт с Израел и САЩ, но настоява за гаранции, че подобна ситуация няма да се повтори. „Разполагаме с необходимата воля да прекратим този конфликт, при условие че бъдат изпълнени ключови условия - най-вече гаранции, които да предотвратят повторение на агресията“, каза Пезешкиан по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет, според съобщение от неговата канцелария. С това той потвърди една от основните позиции на Техеран по отношение на конфликта.

Изявлението идва на фона на продължаващо напрежение в Близкия изток, което през последните месеци доведе до опасения от по-широк регионален конфликт. Техеран традиционно обвинява Израел и САЩ в провокиране на ескалацията, докато от своя страна Вашингтон и Тел Авив посочват ролята на Иран в подкрепата на въоръжени групировки в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Израел война Иран Масуд Пезешкиан
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес