Мир, но на каква цена? Пезешкиан назова условията на Иран за край на войната

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му има „необходимата воля“ да сложи край на продължаващия конфликт с Израел и САЩ, но настоява за гаранции, че подобна ситуация няма да се повтори. „Разполагаме с необходимата воля да прекратим този конфликт, при условие че бъдат изпълнени ключови условия - най-вече гаранции, които да предотвратят повторение на агресията“, каза Пезешкиан по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет, според съобщение от неговата канцелария. С това той потвърди една от основните позиции на Техеран по отношение на конфликта.

Изявлението идва на фона на продължаващо напрежение в Близкия изток, което през последните месеци доведе до опасения от по-широк регионален конфликт. Техеран традиционно обвинява Израел и САЩ в провокиране на ескалацията, докато от своя страна Вашингтон и Тел Авив посочват ролята на Иран в подкрепата на въоръжени групировки в региона.

