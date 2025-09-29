Мир в Газа: Тръмп изкушава Нетаняху с план, но проблемът не е в премиера на Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предложи нов мирен план за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа по време на преговорите в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху в понеделник, 29 септември. Републиканецът изрази оптимизъм за постигането на споразумение, като в петък заяви пред журналисти: "Мисля, че имаме сделка". Нетаняху обаче каза в неделя, че тя "все още не е финализирана", а "Хамас" заяви, че не са получили предложението официално.

Заложници, затворници и бягство на "Хамас": какво предвижда планът на Тръмп?

Според изтекли копия от плана, публикувани от американски и израелски медии, той предвижда освобождаването на всички заложници в рамките на 48 часа след потвърждаването на споразумението. След като те бъдат върнати, Израел ще освободи стотици палестински затворници, излежаващи доживотни присъди. Що се отнася до пленниците на "Хамас", смята се, че към момента са останали 48, като 20 от тях са живи.

На членовете на "Хамас", които се ангажират с мира, ще бъде предложено помилване и безопасно изтегляне от Газа, а групата, считана от САЩ и ЕС за терористична, няма да има бъдеща роля в управлението на територията. Всички военни структури на "Хамас" ще бъдат унищожени, предвижда планът на Тръмп.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF) ще се оттеглят постепенно от палестинския анклав, а Ивицата Газа ще бъде управлявана от временно преходно правителство. Припомняме, че бившият британски премиер Тони Блеър може да поеме важна роля в случая.

Снимка: Getty Images

Коренна промяна в политиката на САЩ

Планът, изглежда, представлява значителна промяна в позицията на администрацията на Тръмп, която преди това се застъпваше за преместване на цялото население на Ивицата Газа - около 2,1 милиона души - и преустройство на анклава в "ривиера", собственост на САЩ: Следвоенният план на Тръмп за Газа: Години под опеката на САЩ и с по-малко палестинци.

Последното засега предложение насърчава палестинците да останат в Газа. То също така признава стремежите на палестинците за бъдеща държава и включва бъдеща роля в управлението за Палестинската автономия, след като тя предприеме реформи.

Това са предишни "червени линии" за Нетаняху. Миналата седмица той повтори пред Общото събрание на ООН, че няма да допусне създаването на палестинска държава, и определи Палестинската автономия като "корумпирана до мозъка на костите си". Думите му дойдоха пред почти празна зала, след като редица държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава: Бойкот: В опразнена зала в ООН Нетаняху опита да оправдае пред света войната на Израел (ВИДЕО, СНИМКИ).

Крайнодесните части в израелското правителство са против

Дори и израелският премиер да бъде убеден от Тръмп, той може да срещне затруднения на свой ред да убеди по-твърдолинейните представители в управляващата коалиция на Израел, съобщава BBC. Ултранационалистите в тази коалиция се надяват да запазят контрола над Ивицата Газа и да възстановят еврейските селища там.

Снимка: Getty Images

Крайнодесният министър на финансите Безалел Смотрич написа в понеделник, че партията му няма да направи компромис с план, в който се споменава палестинска държава или в който се предвижда роля за Палестинската автономия.

Друг ултранационалист - министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир - заяви през уикенда, че Нетаняху "няма мандат" да сложи край на войната без решителна победа над "Хамас".

Лидерът на опозицията Яир Лапид каза, че подкрепя постигането на споразумение. Той е заявил пред американски официални лица, че Нетаняху има подкрепата му за сделка за заложниците и прекратяване на войната. "Той има мнозинство в Кнесета (парламента - бел. ред.) и мнозинство в страната, няма нужда да се вълнуваме от празните заплахи на Бен-Гвир и Смотрич“, написа Лапид в социалната мрежа X.

Проучванията на общественото мнение сочат, че Нетаняху е под нарастващ натиск от израелската общественост да сложи край на войната, както и от семействата на 48-те заложници, които остават в Газа. Това се видя и в поредицата масови протести срещу премиера, които блокираха страната: Израел е блокиран - хиляди излязоха на бунт срещу Нетаняху заради Газа (ВИДЕО).

Израел натиска САЩ за промени в плана

Израел междувременно натиска САЩ да внесе промени плана за мир в анклава на американския президент, включително ограничаване на ролята на Катар в следвоенна Газа, съобщава израелската медия Ynet. В материала се казва, че Израел не иска Доха да има никаква роля в управлението на Ивицата Газа след войната на фона на влошаващите се отношения с Йерусалим. САЩ обаче разглеждат катарците като ценен партньор и искат те да играят важна роля.

Израел настоява също така в споразумението да се посочи ясно, че израелските въоръжени сили ще имат свобода на действие, ако "Хамас" се опита да се превъоръжи или да възстанови силите си след подписването на сделка. Посредниците се опасяват, че включването на такова изявление може да възпре "Хамас" изобщо да се съгласи на споразумението, пише The Times of Israel.

Тръмп губи търпение към Нетаняху

Снимка: Getty Images

Смята се, че Тръмп вече губи търпение към израелския лидер, изразявайки недоволство от израелските въздушни удари срещу съюзника на САЩ Катар по-рано този месец. Те имаха за цел да убият лидерите на "Хамас".

Той също така заяви, че „няма да позволи“ на Израел да анексира окупирания Западен бряг - палестинската територия, намираща се на запад от река Йордан, която се управлява от израелска администрация. Именно подобен ход беше обсъждан в Израел като възможен отговор на неотдавнашното решение на Великобритания, Франция и други страни да признаят държавата Палестина: Тръмп: "Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг".

По време на Общото събрание на ООН миналата седмица Тръмп се срещна с лидерите на страни от Близкия изток, включително Саудитска Арабия, Египет, Катар и Турция. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви на следващия ден: „Ние сме изпълнени с надежда и, бих казал, дори уверени, че в следващите дни ще можем да обявим някакъв пробив".

През уикенда Тръмп публикува в социалните мрежи следното съобщение: "Имаме реална възможност за ВЕЛИЧИЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК. ВСИЧКИ СА В ИГРАТА ЗА НЕЩО СПЕЦИАЛНО, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА. ЩЕ ГО НАПРАВИМ!!!".

Израелската армия започна войната в Ивицата Газа в отговор на атаката на "Хамас" срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници. Според министерството на здравеопазването на "Хамас" в Газа оттогава насам най-малко 66 055 души са били убити при израелски атаки в анклава.

През август орган, подкрепян от ООН, потвърди, че в Газа е налице глад. Израел е обвиняван, че използва глада като оръжие.

По-рано този месец комисия на ООН стигна до заключението, че Израел е извършил геноцид в Ивицата Газа, което правителството на Нетаняху категорично отхвърля.