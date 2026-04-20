Мисия (не)възможна: Тръмп е готов на среща с иранските лидери, но сложи "пистолет на масата"

20 април 2026, 17:56 часа 384 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли твърденията на Иран, че страната няма да участва в поредния кръг от мирни преговори в Пакистан. Републиканецът заяви пред The New York Post, че би бил готов да се срещне с висши ирански лидери, ако бъде постигнат пробив. „Предполага се, че преговорите ще се състоят“, заяви на 20 април американският държавен глава в кратко интервю, отхвърляйки съмненията, че дискусиите могат да се провалят. „Така че предполагам, че на този етап никой не си играе на игрички".

В понеделник сутринта президентът на САЩ потвърди, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Къшнър, който е и негов зет, са напуснали САЩ и са заминали за пакистанската столица Исламабад, за да подготвят срещите.

„Те заминават в момента“, каза Тръмп пред изданието. „Ще бъдат там тази вечер".

Целият този график подчертава спешността около преговорите, които се провеждат дни преди изтичането на примирието между САЩ и Иран и на фона на ескалиращо напрежение в региона: САЩ атакуваха ирански товарен кораб и отвориха дупка в корпуса му (ВИДЕО).

Тръмп е готов за драматична стъпка в дипломацията

Тръмп даде знак, че е отворен за драматична дипломатическа стъпка - да се срещне директно с иранското ръководство, ако се появи възможност.

„Нямам проблем да се срещна с тях. Ако искат да се срещнат, а ние имаме някои много способни хора, (...) аз нямам проблем да се срещна с тях", заяви той.

"Да се отърват от ядрените си оръжия - всичко е много просто"

В центъра на преговорите стои едно неотменимо изискване на САЩ, допълни Тръмп - Иран трябва да се откаже от всякакъв стремеж към ядрени оръжия. Малко по-рано през деня от външното министерство в Техеран пък обявиха, че ядрената програма на страната си остава тяхната "червена линия" в преговорите. „Да се отърват от ядрените си оръжия. Всичко е много просто. Няма да има ядрени оръжия", постави ултиматум Доналд Тръмп пред The New York Post.

Той добави, че Иран има потенциал да просперира, ако се съобрази с това. „Би могла да бъде една прекрасна страна — наистина би могла“, заяви президентът на САЩ.

Той обаче отказа да уточни какви последствия биха могли да сполетят Техеран, ако иранците откажат да се съобразят с тези искания, или ако преговорите се провалят - особено предвид наближаващия краен срок за примирие.

„Е, не искам да се впускам в това с вас“, отвърна той, когато е бил попитан дали САЩ ще засилят конфискуването на допълнителни кораби, свързани с Иран. „Можете да си представите. Няма да е приятно", допълни Тръмп.

Димитър Радев Отговорен редактор
