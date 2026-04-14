Момче откри стрелба в турско училище (ВИДЕО)

14 април 2026, 11:55 часа 325 прочитания 0 коментара
Бивш ученик взе ученици за заложници в училище в Източна Турция и след това се самоуби. Тийнейджърът открил огън в двора на училището, след което нахлул вътре, открил стрелба и ранил 13 души, включително учител. Четирима от ранените са в критично състояние и са хоспитализирани. Повечето ученици са били евакуирани незабавно, а след това специални части са започнали спасителна операция за осигуряването на безопасността на останалите заложници.

По информация на Hurriyet инцидентът е станал в град Шанлъурфа. По думите на кмета на града 16 души са ранени. Двама ученици и двама учители са откарани в болница с наранявания. По предварителна информация нападателят е бивш ученик в училището. Той се е самоубил.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
Турция Нападение Стрелба нападение училище
