Момче откри стрелба в турско училище (ВИДЕО)

Бивш ученик взе ученици за заложници в училище в Източна Турция и след това се самоуби. Тийнейджърът открил огън в двора на училището, след което нахлул вътре, открил стрелба и ранил 13 души, включително учител. Четирима от ранените са в критично състояние и са хоспитализирани. Повечето ученици са били евакуирани незабавно, а след това специални части са започнали спасителна операция за осигуряването на безопасността на останалите заложници.

По информация на Hurriyet инцидентът е станал в град Шанлъурфа. По думите на кмета на града 16 души са ранени. Двама ученици и двама учители са откарани в болница с наранявания. По предварителна информация нападателят е бивш ученик в училището. Той се е самоубил.

