Ясен е първият 1/8-финалист на Мондиал 2026! Отбор от Африка изпадна след гол в добавеното време

Един от трите домакина на Мондиал 2026 - Канада, се превърна в първия отбор, който си осигурява място на 1/8-финалите на турнира! "Кленовите листа" победиха отбора на Южна Африка с минималното 1:0 след гол в добавеното време. Така Канада избегна продължения в мача и са класира за пръв път в историята си на 1/8-финал на световно първенство, където очаква победителя от двойката Нидерландия - Мароко.

Канада отстрани Южна Африка и е на исторически 1/8-финал

И двата отбора никога досега не бяха излизали от групова фаза на световни първенства, което донесе още по-голямо напрежение. Канада изгуби възможността да играе на свой терен заради позицията си в груповата фаза, но успя да победи с 1:0 в неделната вечер. Единственото попадение беше дело на Стивън Еустакио от Лос Анджелис ФК в добавеното време, а в хода на мача канадците имаха и неуважени претенции за дузпа.

How is this not a penalty for Canada?



The South Africa player clearly stopped him from crossing the ball.#RSACAN pic.twitter.com/8WAa0Nordu https://t.co/237qSTCYGU — wavy-utd (@wavycreator_) June 28, 2026

Досега тимовете имаха една среща, спечелена от африканците през 2007 г. в контрола. В Лос Анджелис те не успяха да покажат нещо специално и логично приключиха с участието си. По конкретно Южна Африка отправи само един точен удар за повече от 90 минути, докато тези на победителите бяха 7. И канадците обаче не впечатлиха особено с футболни достойнства.

Сега Канада ще премери сили на 1/8-финалите с победителя от двойката Нидерландия – Мароко. Още по време на успеха срещу Южна Африка се появиха предположения в социалните мрежи, че това може да е бил един от "най-тихите" двубои по време на Мондиала, позовавайки се на атмосферата на двубоя.

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