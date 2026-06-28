Човек не може да бъде свободен, ако неговият народ и страна не са свободни

"Човек не може да бъде свободен, освен ако неговият народ и страна не са свободни." Това каза руският диктатор Владимир Путин по време на предизборния конгрес на партията "Единна Русия". Путин заяви, че изборите за Държавната дума ще се проведат по график и при стриктно спазване на закона и обеща, че ще издаде инструкции за гарантиране на сигурността на изборите и защита от опити за външна манипулация.

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Надпреварата

По думите му "конкурентната надпревара на изборите за Държавната дума ще бъде открита и честна, като ще изпита силата на политическата система. Путин нарече постижението на „Единна Русия“ голяма чест и огромна отговорност и призова кандидатите на изборите „да седят по-малко в офисите и приложенията си за съобщения“, а да излизат на терен и да общуват по-често с хората.

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Заложник

Межувременно ръководителят на полското разузнаване полковник Павел Шота заяви, че руският диктатор Владимир Путин е станал „заложник на собствения си провал“ в Украйна, след погрешна преценка на руската армия и разузнавателните служби, които са очаквали бърза победа. За руския лидер е от съществено значение да може да представи тази война като исторически успех.

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