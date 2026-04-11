На старта на преговорите за мир с Иран: Тръмп обяви какво ще добро споразумение и увърта за Ормузкия проток (ВИДЕО)

11 април 2026, 8:24 часа
Снимка: Getty Images
Днес, 11 април, в Исламабад започва първия кръг преговори за устойчив мир в Иран. Водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, иранската делегация вече пристигна, очаква се скоро там да дойде и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това, което засега се знае, е, че първоначално разговорите ще започнат чрез посредници – т.е. двете страни поотделно ще говорят с Пакистан, а след това, по-късно през деня, се очаква да има вече директни преговори между Иран и САЩ.

При пристигането на иранците, Галибаф повтори това, което говори в последно време – че има голямо недоверие към американците, защото вече те са нападали по време на преговори, когато "Иран е показвал добра воля".

Добра сделка и Ормузкият проток

"Номер едно – без ядрено оръжие, това е 99% от споразумението" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос какво ще е добро споразумение за САЩ. Той пак повтори, че в Иран имало смяна на режима "според нас". И това на фона на информация в израелски медии, че на закрито заседание в Кнесета (израелския парламент) израелските разузнавателни служби са представили позиция, че сегашните управляващи в Иран са по-крайно настроени от предишните:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Що се отнася до Ормузкия проток, Тръмп каза, че той щял да се отвори "автоматично" - иначе иранците нямало да правят пари. Протокът щял да бъде отворен, обаче да не забравяме, че САЩ не го полвали – други държави го ползвали. По думите му, точно други страни щели да помогнат по този въпрос и скоро проливът щял да бъде отворен:

"Няма да го позволим, това са международни води. Ако го правят, никой не знае дали го правят, но ако го правят, няма да го позволим", заяви американският президент при въпрос ще позволи ли САЩ на Иран да събират такси за преминаване на Ормузкия проток. За момента информацията за протока гласи, че Иран иска такси в криптовалути и че таксата за един кораб достига 2 млн. долара – Още: Кая Калас: Можем да помогнем с Ормузкия проток, но защо - арабите помогнаха ли ни срещу Путин? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес