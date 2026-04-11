Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Метрото и част от линиите на градския транспорт в София ще се движат удължено във Великденската нощ

11 април 2026, 8:45 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Столична община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово,

Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.

Метрополитен:

· Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути

· Линия 3 – на интервал от 20 минути

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Автобусни линии:

· № 64 и № 72 – на 50 минути

· № 73 и № 83 – на 65 минути

· № 85 – на 70 минути

Тролейбусни линии:

· № 2 – на 50 минути

· № 7 – на 45 минути

· № 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

· № 5 – на 30 минути

· № 7 – на 40 минути

· № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)

· № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)

· № 11 и № 18 – на 60 минути

· № 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)

С удълженото работно време на градския транспорт се създава необходимата организация за придвижване на гражданите и гостите на столицата в празничната нощ.

ОЩЕ: Студент създаде интерактивна карта на градския транспорт в София 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Метро Транспорт Великден София
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес