Метрото и част от линиите на градския транспорт в София ще се движат удължено във Великденската нощ

Столична община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово,
Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.
Метрополитен:
· Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути
· Линия 3 – на интервал от 20 минути
Автобусни линии:
· № 64 и № 72 – на 50 минути
· № 73 и № 83 – на 65 минути
· № 85 – на 70 минути
Тролейбусни линии:
· № 2 – на 50 минути
· № 7 – на 45 минути
· № 9 – на 40 минути
Трамвайни линии:
· № 5 – на 30 минути
· № 7 – на 40 минути
· № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)
· № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)
· № 11 и № 18 – на 60 минути
· № 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)
С удълженото работно време на градския транспорт се създава необходимата организация за придвижване на гражданите и гостите на столицата в празничната нощ.
