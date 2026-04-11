11 април в историята на България: Правителството на Богдан Филов идва на власт

11 април 1942 г.: Правителство начело с проф. Богдан Филов идва на власт

На този ден през 1942 г. е назначено ново правителство - сформираният кабинет е начело с проф. Богдан Филов. Политическият и държавен деец остава в историята още като археолог и редовен член на БАН.

Богдан Филов е роден в Стара Загора на 28 март 1883 г. По професия е археолог. Защитава докторантура във Фрайбург, Германия. След това специализира в Бон, Париж и Италия. През 1910 г. се завръща в България. От този момент до 1920 г. е директор на Народния археологически музей. Филов заема и поста на директор на Българския археологически институт.

В периода от 1920 г. до 1944 г. той работи като преподавател в СУ "Св. Климент Охридски". Като политически деец той заема няколко ключови поста. От 14 ноември 1938 г. до 15 февруари 1940 г. е министър на народната просвета. От 15 февруари 1940 г. до 11 април 1942 г. е министър-председател и министър на народната просвета. След това до 14 септември 1943 г. е министър-председател и министър на външните работи и изповеданията.

Богдан Филов е член на регентството от 9 септември 1943 г. до 1944 г. Той остава в историята на България като министър-председателят, подписал присъединяването на България към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. С този акт държавата ни се включва във Втората световна война на страната на Германия през периода 1939–1945 г. Също така по време на неговото управление страната ни подписва Антикоминтерновския пакт. Това се случва на 25 ноември 1941 г. На 12 декември 1941 г. Българя на практика обявява война на Англия и САЩ.

Богдан Филов е осъден на смърт от Народния съд след 9 септември 1944 г. Освен това присъдата му включва 5 млн. лв. глоба, както и конфискация на имуществото. Народният съд отнема званието “академик" на Богдан Филов. Присъдата му е отменена през 1996 г.

Богдан Филов остава в историята и като автор на следните публикации: "Куполните гробници при Мезек", "Паметници на тракийското изкуство", "Софийската църква "Св. Георги", "Миниатюрите на Лондонското евангелие на цар Иван Александра".

