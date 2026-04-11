На старта на преговорите за мир с Иран: Тръмп обяви какво ще е добро споразумение и увърта за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Днес, 11 април, в Исламабад започва първият кръг преговори за устойчив мир в Иран. Водена от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, иранската делегация вече пристигна, очаква се скоро там да дойде и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това, което засега се знае, е, че първоначално разговорите ще започнат чрез посредници – т.е. двете страни поотделно ще говорят с Пакистан, а след това, по-късно през деня, се очаква да има вече директни преговори между Иран и САЩ.
Iranian delegation arrives in Islamabad, welcomed by Field Marshal Munir and Deputy PM Ishaq Dar.
При пристигането на иранците, Галибаф повтори това, което говори в последно време – че има голямо недоверие към американците, защото вече те са нападали по време на преговори, когато "Иран е показвал добра воля". А Джей Ди Ванс кацна успешно сутринта в събота българско време:
JD Vance has landed in Pakistan. This time, Asim Munir is wearing a suit while welcoming him; previously, he wore a military uniform when welcoming the Iranian delegation.
Още: Ще оцелее ли примирието: Иран обяви, че са нарушени три от точките, смята преговорите за "неразумни" (ВИДЕО)
Добра сделка и Ормузкият проток
"Номер едно – без ядрено оръжие, това е 99% от споразумението" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос какво ще е добро споразумение за САЩ. Той пак повтори, че в Иран имало смяна на режима "според нас". И това на фона на информация в израелски медии, че на закрито заседание в Кнесета (израелския парламент) израелските разузнавателни служби са представили позиция, че сегашните управляващи в Иран са по-крайно настроени от предишните:
Trump: No nuclear weapon, number one. I think it has already been regime change—we never had that as a criteria.
No nuclear weapon—that is 99% of it.
Що се отнася до Ормузкия проток, Тръмп каза, че той щял да се отвори "автоматично" - иначе иранците нямало да правят пари. Протокът щял да бъде отворен, обаче да не забравяме, че САЩ не го полвали – други държави го ползвали. По думите му, точно други страни щели да помогнат по този въпрос и скоро проливът щял да бъде отворен:
We have other countries coming up to help with the Strait of Hormuz.
"Няма да го позволим, това са международни води. Ако го правят, никой не знае дали го правят, но ако го правят, няма да го позволим", заяви американският президент при въпрос ще позволи ли САЩ на Иран да събират такси за преминаване на Ормузкия проток. За момента информацията за протока гласи, че Иран иска такси в криптовалути и че таксата за един кораб достига 2 млн. долара – Още: Кая Калас: Можем да помогнем с Ормузкия проток, но защо - арабите помогнаха ли ни срещу Путин? (ВИДЕО)
