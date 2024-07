На съюзниците Путин и Ким им се късат язовирите: Ким "помага", седнал на столче (ВИДЕО и СНИМКИ)

Темата "климатични промени" е нещо, което отдавна фокусира внимание, а сега природни бедствия удариха отново Русия, но и Северна Корея (КНДР).

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в КНДР и то такива, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично посети ударените райони в град Сининджу, окръг Инджу. Над 5000 души там са откъснати от света, съобщава севернокорейският еквивалент на БТА.

Според агенцията ден преди това Ким Чен-ун е пристигнал във въздушната база, където е разположен спасителният център, и лично е ръководил евакуацията на местните жители, засегнати от дъжда. В операцията са участвали хеликоптери на севернокорейските ВВС на и спасителни кораби на севернокорейските ВМС.

Междувременно, в Карелия (Русия) също се скъса язовир, в района между Бяло море и Балтийския канал. Потвърдено дотук има 9 пострадали, но тепърва се събира информация, предаде руската държавна информационна агенция ТАСС.

В края на миналата седмица отново се скъса язовирна стена в Русия, този път в Челябинска област: Още: Стена на язовир се скъса в Русия, жители в региона очакват евакуация (ВИДЕО)

In Russia, a dam broke in Karelia, seven people are missing



Between the locks of the White Sea-Baltic Canal, the water washed away a temporary cofferdam that had been installed during reconstruction. The water washed away nearby houses.



The nearest settlements are being… pic.twitter.com/NRjaDBWY0z