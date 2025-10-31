Най-горещият октомври за всички времена в Тайван

Тайван преживя най-горещия октомври в историята си, съобщиха от метеорологичната агенция на страната, цитирани от АФП и БГНЕС.

Основният остров претърпя най-високата средна температура от 1950 г. насам, съобщи пред АФП метеорологът от Централната метеорологична администрация Лиу Пей-тенг.

Припомняме, че в световен мащаб октомври през 2023 г. е бил най-горещият. Това съобщи тогава Европейският орган за наблюдение на климата. По цялата планета се наблюдаваха разрушителни екстремни метеорологични явления и невиждано високи температури.

