Най-горещият октомври за всички времена в Тайван

31 октомври 2025, 11:43 часа 348 прочитания 0 коментара
Тайван преживя най-горещия октомври в историята си, съобщиха от метеорологичната агенция на страната, цитирани от АФП и БГНЕС.

Основният остров претърпя най-високата средна температура от 1950 г. насам, съобщи пред АФП метеорологът от Централната метеорологична администрация Лиу Пей-тенг.

Припомняме, че в световен мащаб октомври през 2023 г. е бил най-горещият. Това съобщи тогава Европейският орган за наблюдение на климата. По цялата планета се наблюдаваха разрушителни екстремни метеорологични явления и невиждано високи температури. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Климатични промени Тайван високи температури горещини
