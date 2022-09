Най-малко 76 са жертвите от началото на протестите в Иран

22-годишната Махса Амини бе задържана от полицията за неправилно носене на хиджаб, жената изпадна в кома в ареста и след това почина. Станалото предизвика протести срещу режима в Иран.

Според информацията, събрана от "Човешки права в Иран", най-малко 76 души са били убити при демонстрациите“ в 14 провинции на страната.

Отбелязва се, че сред жертвите са "шест жени и четири деца".

Организацията твърди, че е получила "видеозаписи и смъртни актове, потвърждаващи, че е стреляно с бойни патрони срещу протестиращи".

According to reports there is fighting in the city of Zahedan #Iran where people have taken up arms, #MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی they need the attention of the world population now lest the regime simply stage a massacre like so many times pic.twitter.com/ud0U023IK3