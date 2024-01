Най-неудобният за Китай кандидат е напът да спечели изборите за президент в Тайван

Действащият вицепрезидент печели 40,5% от подадените бюлетини, според социологическите власти на острова при преброени над 97% от избирателните секции. Лай изпреварва най-близкия си съперник Хоу Юй от опозиционния Гоминдан, който е събрал 33,3%, показват данни на NEXTA.

In Taiwan, after processing 97% of the votes, the candidate most unfavorable for China, Lai Qingde from the ruling pro-Western Democratic Progressive Party, is confidently leading. pic.twitter.com/QG4PcsxEUX