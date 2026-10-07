"Най-скъпи приятелю": Ким Чен Ун пожела на Путин за рождения ден победа в "свещената война"

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун поздрави Владимир Путин по случай днешния му 74-ти рожден ден. С думите "най-скъп приятелю" той го похвали за "просперитета" на Русия под неговото управление и му пожела победа в "справедливата, свещена война на руския народ". Текстът на поздравлението, което завършва с "боен поздрав" и "здрава прегръдка", е публикувано от държавната Корейска централна информационна агенция.

Не можем да добавим нищо от наша страна, за да не развалим и така отлично получилия се фарс.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

Още: Подарък от Прага с любов: Ликът на Путин се появи върху торбички за кучешки екскременти (СНИМКА)