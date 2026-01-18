Войната в Украйна:

Най-тежкият снеговалеж от 150 години в Русия: Затрупани коли и скокове от прозорците (ВИДЕО)

Русия се бори с последиците от невиждан по сила досега снеговалеж.

Безмилостният снеговалеж, който е покрил Москва и други региони на федерацията, е счупил 146-годишен рекорд, сочат данните на руската национална метеорологична служба.

Мощни зимни бури продължават да затрупват градове и пътища в Камчатка в Далечния Изток на Русия под необичайно дълбоки слоеве сняг.

Според властите в някои части на региона за няколко дни е паднало количество сняг, равно на няколко месеца валежи, което прави тази зима една от най-суровите, които Камчатка е преживяла през последните години.

Известна с активните си вулкани и екстремните си климатични условия, Камчатка е свикнала с дългите зими. Въпреки това, снеговалежите през този сезон надхвърлиха историческите средни стойности, което принуди службите за спешна помощ да издадат предупреждения и да увеличат операциите по почистване на снега.

Потънали автомобили и блокирани сгради

В интернет циркулират снимки и видеа, които показват почти напълно потънали автомобили, блокирани входове от високи снежни преспи. Също така и руснаци, които копаят тунели, за да напуснат домовете си.

Метеоролозите приписват необичайните условия на повтарящи се циклонични системи над Тихия океан. Тези системи привличат големи количества влага, която се превръща в обилен сняг, когато се срещне с ледения въздух и неравен терен на Камчатка.

Експертите обясняват необичайните условия с повтарящите се циклони над Тихия океан. Тези системи привличат големи количества влага, която се превръща в обилен сняг, когато се срещне с ледения въздух и неравен терен на Камчатка.

За непрестанния снеговалеж също допринася и географията на региона, пише Фокус.

Камчатка се намира между Тихия океан и Охотско море, а планинските вериги на полуострова принуждават влажния въздух да се издига бързо, което увеличава снеговалежите.

Бурите тази зима се редуват една след друга, оставяйки малко време на снега да се утаи или разтопи, преди да се натрупат нови наслоения.

