Нападателите в Турция използвали краден автомобил, застреляли собственика му (ВИДЕО)

Терористите, извършили нападението в Анкара , са се придвижили до сградата на МВР с краден автомобил, разкриха властите в Турция.

Според информацията, извършителите са убили собственика на колата. Местният ветеринар Микаил Бозлоган е бил открит в нива, прострелян в главата.

The terrorists who carried out the explosion in #Ankara drove to the Ministry of Internal Affairs building in a stolen car, the owner of which they killed.



The body of local veterinarian Mikail Bozlogan was found in a field, shot in the head. pic.twitter.com/8vtftC3gua