Нашествието на Китай в Тайван може да започне още през юни тази година

"Китайските военни вече са започнали учения около цял Тайван, включително островите Кинмен и Донгинг, съобщиха държавните медии", пише в публикацията.

В четвъртък, 23 май, китайската армия започна поредни мащабни военни учения близо до острова. Освен това китайският външен министър Уан Уенбин директно заплаши Тайван с "кръв", както отбелязва AFP също в X.

Протайванските сили за независимост ще останат "с разбити глави и пролята кръв", а военните учения на Китай около Тайван имат за цел да изпратят "сериозно предупреждение", каза говорителят на външното министерство Уан Уенбин.

Тайван на свой ред заяви, че китайските военни учения край бреговете на острова са пряко свързани с встъпването в длъжност на новия президент Лай Чинг-те.

"Предизвиква съжаление фактът, че Китай има едностранно, провокативно военно поведение, което застрашава демокрацията и свободата на Тайван, както и регионалния мир и стабилност. Пред лицето на външните предизвикателства и заплахи, ние ще продължим да защитаваме демокрацията", каза президентската говорителка Карън Куо.

