Наводненията продължават: Русия ще бори бедствията с изкуствен интелект (ВИДЕО)

Докато властта обмисля как изкуственият интелект да се включи в борбата с бедствията, в социалните мрежи се появиха кадри как хората в наводнения Оренбург негодуват и плашат, че ще вземат "вилите". ОЩЕ: Спасявайте се: Масова евакуация заради наводнението в Оренбург (ВИДЕО)

Припомняме, че град Оренбург е наводнен, заради покачването на нивото на река Урал.

Междувременно медийната платформа NOELREPORTS съобщи, че освен Оренбургска област, проблеми с водата има и в Курганската и Томската области в Русия. Нивото река Тобол се повиши до 5+ метра. В района на Томск водата в река Том също се покачва бързо. ОЩЕ: Нивото на река Урал в Оренбург се покачва, наводнението се движи към град Курган (ВИДЕО)

