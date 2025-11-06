Необичаен пътник: Враната, която се вози в градския транспорт и пие чай (СНИМКИ)

Една необичайна история за истинска приятелска дружба между човек и птица привлича вниманието на жителите в турския вилает Коджаели. Автобусният шофьор Йомер Тек преди около две години и шест месеца намерил ранена врана и ѝ дал името Шакир. Оттогава двамата са неразделни, като Шакир не само придружава Тек по време на работа, но и присъства във всекидневния му живот като истински член на семейството, пише CCN Türk.

Звездата сред местните

Враната има свои навици и предпочитания, които я правят уникална. Тя пътува с автобуса заедно с шофьора и често посещава магазините, където сама избира храната си с клюна. Сред любимите ѝ продукти са райска халва от град Ризе, чай и различни органични храни, които Тек специално ѝ осигурява. Освен това, Тек понякога ѝ доставя свежа риба и други деликатеси, като се грижи за здравето и благополучието на своя пернат приятел.

Очарователната врана е привлякла вниманието на местната общност с необичайното си поведение – тя пие чай и избира храната си сама, което е рядка демонстрация на интелигентност и самостоятелност при птиците. Мнозина местни жители и пътници на автобуса се спират, за да наблюдават Шакир, а историята ѝ се разпространява и в социалните мрежи, вдъхновявайки хората да се отнасят с повече грижа и уважение към животните.

Дружбата между Йомер Тек и Шакир показва колко силни могат да бъдат връзките между хората и животните, дори когато те са от съвсем различни видове. Историята им е доказателство, че грижата, вниманието и любовта към животните могат да превърнат обикновена птица в любимец и част от семейството.

