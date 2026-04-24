НА ЖИВО: Тръмп пред край на войната в Иран - остава му малко време, преди Конгресът да може да го спре

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Американският президент Доналд Тръмп поставя ултиматум след ултиматум на Иран, които обаче не изпълнява. Един от последните беше как ще започне да бомбардира, ако няма подписано мирно споразумение до 22 април 2026 година. Такова няма и досега - но бомбардировки също няма, има удължаване на примирието, незнайно с колко. За Тръмп обаче има много важен срок, който сериозно и окончателно може да го спъне във военната му авантюра в Иран. И този срок е 1 май 2026 година - тогава изтичат 60-те дни от старта на войната в Иран (28 февруари 2026 година). Съгласно законодателството на САЩ, в рамките на 60 дни всеки американски президент може да води война без одобрението на Конгреса. След този срок вече Конгресът се намесва.