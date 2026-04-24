Сираков сдаде властта: Атанас Бостанджиев е новият собственик на Левски!

Атанас Бостанджиев е новият мажоритарен собственик на Левски. Това стана ясно на извънредната пресконференция, която бе свикана от досегашния притежател на основия пакет акции на „сините“ Наско Сираков. Тя бе свикана именно след появилите се в последно време слухове, че бизнесменът ще стане собственик на българския гранд.

Сираков ще остане президент

„Независимо как завърши този сезон, днес за пръв път мога да кажа нещо, което дълго време не можех да изразя на глас. Левскари, оцеляхме! Левски ще има своя нов дом! От няколко месеца работим за новия стадион "Георги Аспарухов". Това е голяма крачка в развитието на клуба, която ще изисква нов мащаб, нова енергия. Затова имам удоволствието да поканя човека, с когото ще направим тази крачка - новият собственик на Левски г-н Атанас Бостанджиев", обяви Сираков.