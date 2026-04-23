Радостин Василев: Напускането на Сарафов е дирижирано от хората на Радев

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев каза, че оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор, е дирижирано. Той участва в "Лице в лице" по бТВ, като посочи, че дирижирането е станало между хората на Радев и Сарафов. "Дано да не съм прав. Това е опит за преструктуриране на едно голямо задкулисие - джуджета, нотариуси", каза Василев. Според него Румен Радев и "Прогресивна България" направят бърза промяна във ВСС, а Сарафов трябва да бъде арестуван заради незаконното узурпиране на поста.

Преференциите в "Прогресивна България"

Според него "Прогресивна България" са купили около 300 хил. гласа, като всички брокери на гласове по думите му са се прехвърлили от Борисов на Радев. Ето защо той сезира в национален ефир съответните органи.

Василев изтъкна, че става въпрос за неестествени преференции, с които се е отчитал контролиран вот. Той даде пример с пазарджишки села, в които Пеевски на предни избори е имал висок резултат, а сега неизвестни лица имат хиляди преференции от същите места.

"Това, което виждаме са неестествено голям брой преференции за определени групи", каза още лидерът на МЕЧ. Според него това означава репутационен проблем за Радев.

Резултатите от вота

Василев коментира и изборите като цяло, отбелязвайки, че е имало огромна вълна и категоричен победител. "Много неочаквано за мен толкова голяма подкрепа за Румен Радев. Огромно разочарование в мен, в колегите от МЕЧ. Няколко дни се питах след толкова много усилия, които вложихме в парламента и в кампанията сме направили всичко, което е добро за хората, защо останахме извън парламента. В крайна сметка народът, хората, са тези, които решават. Няма оправдание от тук нататък пречат ми коалиционните партньори", каза още Василев.

Той обаче отчете, че МЕЧ е най-голямата партия извън НС и се похвали, че е победил БСП и хората на Доган, като съжалява, че е обръщал твърде много внимание на "Величие".