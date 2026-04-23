Възобнови ли се войната в Иран: Техеран активира ПВО (ВИДЕО)

Иранските медии съобщават, че противовъздушната отбрана е станала активна в източен Техеран, пише френският уважаван всекидневник Le Monde. Изображения, публикувани от информационната агенция Mehr, показват това, което е описано като „интензивна дейност на противовъздушната отбрана в западен Техеран, докато жителите скандират „Аллах Акбар“ на нощни митинги“ в подкрепа на режима. По-късно и Али Хашем от Ал Джазира в репортаж от Техеран потвърди, че противовъздушната отбрана е била активирана в различни райони около столицата.

„Не знаем какви са обстоятелствата и дали са били враждебни дронове или са били активирани поради предпазливост“, каза Хашем. "Въпреки това е важно. Мога да кажа, че лично видях [активирането на противовъздушната отбрана] с очите си."

Активирането на ПВО идва и на фона на призива на израелския министър на отбраната Израел Кац за "зелена светилна" от САЩ за връщане на Иран в каменната ера.

‼️‼️🇮🇷BREAKING | this moment, air defense systems are active in Tehran — several explosions have been heard in western parts of the city. pic.twitter.com/FRKnsjCc7k — Visioner (@visionergeo) April 23, 2026

Няма промяна, според САЩ

Служител на отбраната на Съединените щати каза на колегите ни от Ал Джазира арабски, че няма промяна в статута на прекратяване на огъня на страната с Иран.

Американският президент обяви във вторник, че удължава прекратяването на огъня, за да позволи преговори с Техеран, без да дава нов краен срок.