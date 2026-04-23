Попълвала празни бюлетини: Арестуваха член на секция в Монтана

23 април 2026, 21:12 часа 995 прочитания 0 коментара
Жена член на Монтанската 9-а секционнa избирателна комисия е била задържана в деня на изборите заради това, че сама попълвала бюлетини, които след това пускала в урната, предаде БНТ. По този начин и пред очите на повечето от колегите ѝ в комисията жената успяла да пусне в кутията повече от 10 гласа от името на други избиратели, като за всяка преправена от нея бюлетина, тя се подписвала срещу имената на други граждани в избирателния списък.

Сигналът идва от ПП-ДБ

Сигналът е подаден от кандидата за депутат от ПП-ДБ в Монтана Валери Спасов, който разбрал за случващото се от друг член на същата комисия. Никой от останалите членове на комисията не се опитал да я спре.

Жители на селото подозират, че жената е имала предварителна информация за конкретни лица, за които се е знаело, че няма да упражнят правото си на вот на тези избори, съобщи още националната телевизия.

Какво става с гласовете в секцията?

Гласовете от секцията в Септемврийци вече са отчетени в предадените протоколи без проверка дали и колко са манипулираните бюлетини. От прокуратурата не отговориха на зададените им от нас въпроси, а от МВР бяха лаконични, като съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: Драстично изборно нарушение: Отвориха урна в бургаска секция заради фатална грешка

Деница Китанова Отговорен редактор
Монтана арест честни избори бюлетини предсрочни парламентарни избори 2026
