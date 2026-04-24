Заради биомаркерите: Пациенти дават БЛС и НЗОК на Комисията по дискриминация

24 април 2026, 15:15 часа
Сдружение за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) ще внесе в понеделник сигнал в Комисията за защита от дискриминация срещу Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заради отказа им да включат в Националния рамков договор процедура за финансиране на биомаркерната диагностика. Това съобщиха от сдружението, цитирани от БТА. Биомаркерите са определящи за това на кои лекарства е чувствителен конкретният вид рак или метастаза. Без такова изследване, болните мога да получат единствено старата базова терапия, която се понася много тежко от тях и не е ефективна, напомнят от сдружението. България продължава да бъде единствената държава в Европейския съюз, в която тази диагностика се плаща от болните, а цената на тези изследвания е между 500 и 2500 евро.

Дискриминирани ли са онкоболните

В сигнала до Комисията за за щита от дискриминация ще бъде поискано да се установи наличие на дискриминация към пациентите с онкологично заболяване, а държавните органи да бъдат задължени да я прекратят, добавиха от сдружението.

От СРБЗ призовават болните, които са заплащали със собствени средства биомаркерни изследвания, да се свържат с организацията, за да бъдат включени техните случаи в последващите действия за защита на правата им, включително обезщетяване за нанесени вреди.

И омбудсманът се намеси

През май 2025 г. институцията на омбудсмана сезира министъра на здравеопазването, управителя на НЗОК и председателя на БЛС заради невъзможността здравната каса да осигури заплащането на биомаркерната диагностика, задължителна за съвременната медицина в областта на онкологията.

През декември пациентски застъпници очертаха пропуски в достъпа до биомаркерна диагностика при онкологични заболявания.

В Закона на бюджета на НЗОК за 2026 г. бяха предвидени средства за биомаркерна диагностика, но на второ четене беше прието изменение, с което средствата за диагностика бяха преместени от перото за  медицински дейности в перото за медицински изделия.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
