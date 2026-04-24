CNN: САЩ мислят да почнат да избиват ирански лидери, които пречат на мирните преговори

Американските военни разработват планове, включително да убият определени влиятелни фигури в Иран, които според Белия дом и Пентагона пречат на мирните преговори, съобщава CNN. На прицел са предимно ирански военни лидери - например Ахмад Вахиди, който е главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, твърди източник на американската телевизия.

Според множество източници, запознати с въпроса, американските военни разработват и нови планове за атаки срещу Иран с цел отваряне на Ормузкия проток. В тези планове са включени "няколко вида цели" - около протока, в южната част на Арабския залив и Оманския залив. Сред целите са малки бързи бойни кораби, минни заслони и други асиметрични активи, които са помогнали на Техеран ефективно да затвори тези ключови водни пътища и да ги използва като лост за влияние върху САЩ.

Въпреки че Тръмп тръби как иранският военен флот е унищожен, голяма част от първия месец на бомбардировките на САЩ в Иран беше фокусирана върху цели далеч от Ормузкия проток, за да може американските военни да нанесат последващи удари по-дълбоко в самия Иран. Новите планове предвиждат много по-концентрирана кампания с бомбардировки при Ормузкия проток.

Американските военни биха могли също така да изпълнят предишната заплаха на Тръмп да ударят цели с двойна употреба и инфраструктура в Иран, включително енергийни съоръжения, в опит да принудят Техеран да седне на масата за преговори. Тръмп заяви, че САЩ ще възобновят бойните операции при липса на дипломатическо решение на войната.

"Поради оперативната сигурност не обсъждаме бъдещи или хипотетични движения. Американските военни продължават да предоставят на президента варианти и всички варианти остават на масата", каза служител на Пентагона.

Военните удари около пролива сами по себе си е малко вероятно да доведат до незабавно повторно отваряне на водния път, казаха пред CNN множество източници, включително корабен брокер. "Освен ако не можете недвусмислено да докажете, че 100% от военния капацитет на Иран е унищожен, ще зависи от това доколко [Тръмп] е готов да приеме риска и да започне да прокарва кораби през пролива (против волята на Иран)", каза един източник, запознат с военното планиране.

